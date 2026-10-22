401 жертви на катастрофи в България от началото на годината

Двама са загинали, а 19 са ранени при 17 катастрофи в страната през изминалото денонощие, сочи информационната справка на Министерството на вътрешните работи.

В София са настъпили две тежки и 39 леки произшествия, при които има двама ранени.

От началото на месеца са регистрирани 452 пътни инцидента, при които са загинали 36 души, а 557 са били ранени. От началото на годината са настъпили 5613 тежки катастрофи, загинали са 401 души, 6958 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г., се отчитат 48 души повече, загинали в движението по пътищата тази година.