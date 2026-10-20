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Двама души са загинали при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив

Двама души са загинали при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив
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Пътят остава затворен в участъка между Стамболийски и Мало Конаре, движението се пренасочва по обходни маршрути

Двама души са загинали при тежка катастрофа около 21:40 ч. в понеделник между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик – Пловдив, малко след разклона за село Говедаре, съобщиха от полицията.

При инцидента са загинали на място шофьорите на двете превозни средства. Автобусът е пътувал без пътници, в него е бил единствено шофьорът.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на „Пътна полиция“, Районното управление в Пазарджик, пожарните служби в Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, както и екипи на Спешна помощ.

Дежурна група на Районното управление в Пазарджик е извършила оглед на местопроизшествието.

Пътят остава затворен в участъка между Стамболийски и Мало Конаре, движението се пренасочва по обходни маршрути.

 

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