Двама души са загинали при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив

Двама души са загинали при тежка катастрофа около 21:40 ч. в понеделник между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик – Пловдив, малко след разклона за село Говедаре, съобщиха от полицията.

При инцидента са загинали на място шофьорите на двете превозни средства. Автобусът е пътувал без пътници, в него е бил единствено шофьорът.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на „Пътна полиция“, Районното управление в Пазарджик, пожарните служби в Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, както и екипи на Спешна помощ.

Дежурна група на Районното управление в Пазарджик е извършила оглед на местопроизшествието.

Пътят остава затворен в участъка между Стамболийски и Мало Конаре, движението се пренасочва по обходни маршрути.