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Тежка катастрофа с един загинал затвори пътя Карнобат - Айтос

Тежка катастрофа с един загинал затвори пътя Карнобат - Айтос
БТА

В инцидента са участвали три автомобила

Сериозен инцидент с три автомобила блокира движението на пътя Карнобат - Айтос, предаде бТВ. Произшествието е възникнало в ранната вечер, между 17:00 и 18:00 часа. 

Сблъсъкът е отнел човешки живот – на място е починал шофьорът на бургаска „Шкода“, като органите на реда все още изясняват неговата самоличност.

При инцидента има и тежко пострадал – 67-годишен мъж, управлявал „Пежо 307“ с ямболска регистрация. Той е транспортиран по спешност в болница „Сърце и мозък“.

В мелето е участвал и трети автомобил – „Фолксваген“ с турски номера, зад чийто волан е бил 55-годишен чужд гражданин. Направените му тестове за алкохол и наркотици са отрицателни

Поради извършването на огледи и разчистването на трасето участъкът е изцяло затворен. Въведен е обходен маршрут за шофьорите: трафикът се пренасочва през разклона за село Соколово, преминава се по 2.5-километров черен стабилизиран земен път и се излиза на разклона за село Кликач. 

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