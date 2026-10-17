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Над 250 деца се записаха за безплатни прегледи при водещи лекари в Бургас

Над 250 деца се записаха за безплатни прегледи при водещи лекари в Бургас
Pixabay

Специалисти от няколко столични болници се включиха в националната програма "Детско здраве", която е обхванала над 30 000 деца за 14 години

Над 250 деца бяха записани за безплатни профилактични прегледи в Детската болница "Св. Анастасия" в Бургас. В инициативата се включиха водещи специалисти от столични лечебни заведения, които консултираха малки пациенти съвместно с местните лекари.

Прегледите са част от националната програма "Детско здраве", създадена през 2012 г. по инициатива на д-р Асен Меджидиев. За 14 години в рамките на кампанията са прегледани над 30 000 деца от цялата страна.

Основната цел е ранното откриване на заболявания и осигуряването на достъп до високоспециализирана медицинска помощ за деца до 18-годишна възраст.

В инициативата участваха специалисти по детска кардиология, нефрология, ортопедия и травматология, урология, офталмология, ушно-носно-гърлени заболявания, дерматология и акушерство и гинекология.

Сред гостуващите медици бяха лекари от "Пирогов", Александровска болница, столичната Педиатрия и болница "Св. Екатерина".

Председателят на Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз д-р Ваньо Видков подчерта значението на профилактиката за детското здраве.

"Инвестицията в здравето е инвестиция в бъдещето, защото децата са нашето бъдеще", заяви той.

По думите му след приключването на прегледите ще бъде изготвен анализ на установените здравословни проблеми. Резултатите ще бъдат предоставени на ръководството на болницата в Бургас, за да се определят приоритетите на бъдещите профилактични кампании.

Управителят на Детската болница "Св. Анастасия" д-р Благомир Здравков благодари на столичните специалисти за съвместната работа.

Според него големият брой записвания показва необходимостта от подобни инициативи и от по-широк достъп до специализирана детска медицинска помощ.

За много родители възможността да получат безплатна консултация в Бургас спестява пътувания до други градове.

Сред тях е Тони Даскалова от Созопол, която пристига с детето си за преглед при специалист. Пред bTV тя разказва, че семейството иначе би трябвало да потърси медицинска помощ в Стара Загора или София.

Прегледите се проведоха в Диагностично-консултативния блок на болницата, където през август и септември също бяха организирани профилактични кампании.

Детската болница "Св. Анастасия" вече работи по договор с Националната здравноосигурителна каса и приема деца за диагностика и лечение с направления.

Инициативата дава възможност на семействата от Бургас и региона да получат консултации с различни специалисти на едно място, като поставя акцент върху профилактиката и ранното установяване на здравословни проблеми.

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