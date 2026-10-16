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Полицията влезе в столичен квартал заради купуване на гласове, акция и в Бургас

Полицията влезе в столичен квартал заради купуване на гласове, акция и в Бургас
БТА

Проверени са десетки адреси, има задържани за наркотици и кражби, но засега няма арестувани за изборни престъпления

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове и битовата престъпност се провеждат в София и страната преди предстоящите президентски избори, съобщава bTV.

Рано тази сутрин служители на МВР влязоха в столичния квартал "Христо Ботев", където са проверени около 60 адреса. Има задържани за престъпления, свързани с наркотици и кражби, но към момента няма арестувани за купуване на гласове.

Операцията се провежда на предварително определени места, като по време на проверките е установено и едно лице, обявено за издирване.

Паралелно с действията в столицата мащабна полицейска операция се провежда и в Бургас. Там униформените са разкрили лаборатория за производство на синтетични наркотици.

Полицията проверява и постъпили сигнали за търговия с вот във връзка с предстоящите президентски избори.

Към момента няма информация за установени изборни престъпления при проведените проверки.

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