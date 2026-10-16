Спецакция и в Бургаския кв. "Победа" срещу изборни нарушения

Специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и евентуални случаи на купуване на гласове се провежда тази сутрин в Бургас, съобщи БТВ.

Акцията е в квартал „Победа“, откъдето традиционно постъпват и множество сигнали за търговия с вот.

Петима души са задържани в полицейското управление в квартала. Те са свързани предимно с производството и разпространението на наркотици. Разбита е и лаборатория.

Има подадени сигнали за купуване на гласове, но все още няма арестувани. Сигналите се проверяват.

На предишните парламентарни избори вотът се търгуваше за 50-100 евро.

„Целта е една – да се гарантират честен вот и да могат гражданите спокойно в деня на изборите да гласуват по съвест и както желаят. Към момента тече паралелна акция и в Айтос. От началото на октомври контролът е засилен в област Бургас. Акциите ще продължат до приключването на изборния ден“, каза гл. инспектор Ивайло Инджов, началник „Охранителна полиция“ към Първо РУ-Бургас.