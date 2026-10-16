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Акция на МВР в кв. "Христо Ботев" в София срещу купуването на гласове

Акция на МВР в кв. "Христо Ботев" в София срещу купуването на гласове
БТА

Акция на МВР срещу купения вот се провежда и в други части на страната

Продължават акциите на МВР преди изборите. Основен приоритет е противодействието на търговията с гласове.

Извършват се проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.

Операциите се провеждат съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия и борба с тероризма“. Осигурява се и безпрепятствено транспортиране на машини и бюлетини, както и книжа, които ще бъдат доставени до изборните секции.

В петък сутрин операция има пред 94 училище в квартал „Христо Ботев” в София.

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