Акция на МВР в кв. "Христо Ботев" в София срещу купуването на гласове
Акция на МВР срещу купения вот се провежда и в други части на страната
Продължават акциите на МВР преди изборите. Основен приоритет е противодействието на търговията с гласове.
Извършват се проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.
Операциите се провеждат съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия и борба с тероризма“. Осигурява се и безпрепятствено транспортиране на машини и бюлетини, както и книжа, които ще бъдат доставени до изборните секции.
В петък сутрин операция има пред 94 училище в квартал „Христо Ботев” в София.