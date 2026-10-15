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Мащабни акции срещу купуването на гласове в страната: Близо 200 полицаи влязоха в Буковлък

Мащабни акции срещу купуването на гласове в страната: Близо 200 полицаи влязоха в Буковлък

Проверки и в Сливенска област

Специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове и битовата престъпност се провеждат в различни райони на страната. Засилено полицейско присъствие има в областите Плевен, Кърджали и Сливен, където служители на МВР проверяват автомобили, търговски обекти и адреси.

Близо 200 полицаи участват в акцията в Буковлък

Една от най-мащабните операции е в плевенското село Буковлък, където са мобилизирани близо 200 служители на МВР.

Полицейските действия са насочени към предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите, както и към противодействие на битовата престъпност.

От полицията отчитат, че постъпилите сигнали за изборни нарушения са значително по-малко в сравнение с предходни избори.

Проверки се извършват и на територията на цялата Плевенска област. Униформените инспектират адреси, магазини и превозни средства, а на ключови пътни участъци са изградени контролно-пропускателни пунктове, съобщава БТА.

Сигнал за подготовка за купуване на гласове в Кърджали

Специализирана операция тече и в Кърджали, където полицейски екипи проверяват търговски обекти, автомобили и адреси.

На осем места по основните пътни артерии с интензивен трафик са разположени полицейски екипи.

До момента е получен един сигнал за предполагаема подготовка за купуване на гласове. Все още не е установена паричната сума, за която се отнася случаят.

Събраните материали са изпратени на Окръжната прокуратура за последващи действия.

Проверки и в Сливенска област

Полицейска операция е проведена и на територията на Сливенска област.

В рамките на акцията служителите на реда са проверявали граждани, моторни превозни средства, търговски обекти и други места.

Операциите са част от засилените действия на МВР за противодействие на изборните престъпления и гарантиране на обществения ред преди предстоящия вот.

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