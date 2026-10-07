ДПС след КСНС: Правителството трябва открито да каже кой е причинил инцидента

Правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой е причинил инцидента с двата търговски кораба в Черно море. Това заяви Станислав Анастасов от ДПС след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

"Правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителят, но това трябва да го направят те", заяви Анастасов.

По думите му именно изпълнителната власт трябва публично да представи информацията, с която разполага, и да даде отговори за случилото се.

"На България като достоен член на НАТО и на Европейския съюз ѝ отива правителството да излезе и открито да заяви тази информация, защото българските граждани искат отговор", каза той.

Анастасов повтори тезата си, че кабинетът "знае много добре" какво се е случило и настоя информацията да бъде обявена публично.

Изказването му идва след заседанието на КСНС, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Анастасов участва в заседанието като представител на парламентарната група на ДПС.

Повод за свикването на съвета беше атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

"Ние от ДПС никога няма да позволим България да се отклони от курса си на член на Европейския съюз и НАТО", заяви още Анастасов.