Новини
Търси
Подкаст
Политика

ДПС след КСНС: Правителството трябва открито да каже кой е причинил инцидента

ДПС след КСНС: Правителството трябва открито да каже кой е причинил инцидента
БТА

Станислав Анастасов настоя кабинетът публично да представи информацията, с която разполага за атаката срещу двата кораба

Правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой е причинил инцидента с двата търговски кораба в Черно море. Това заяви Станислав Анастасов от ДПС след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

"Правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителят, но това трябва да го направят те", заяви Анастасов.

По думите му именно изпълнителната власт трябва публично да представи информацията, с която разполага, и да даде отговори за случилото се.

"На България като достоен член на НАТО и на Европейския съюз ѝ отива правителството да излезе и открито да заяви тази информация, защото българските граждани искат отговор", каза той.

Анастасов повтори тезата си, че кабинетът "знае много добре" какво се е случило и настоя информацията да бъде обявена публично.

Изказването му идва след заседанието на КСНС, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Анастасов участва в заседанието като представител на парламентарната група на ДПС.

Повод за свикването на съвета беше атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

"Ние от ДПС никога няма да позволим България да се отклони от курса си на член на Европейския съюз и НАТО", заяви още Анастасов.

Още по темата

Радев след КСНС: Няма доказателства дали дроновете са руски или украински

Радев след КСНС: Няма доказателства дали дроновете са руски или украински

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море

След атаката с дронове: КСНС обсъди рисковете за България

След атаката с дронове: КСНС обсъди рисковете за България

БСП преди КСНС: Ударите по двата търговски кораба в нашата ИИЗ доведоха войната до бреговете ни

БСП преди КСНС: Ударите по двата търговски кораба в нашата ИИЗ доведоха войната до бреговете ни

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Водещи

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 6 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 9 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 15 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 19 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 25 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 41 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 44 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 54 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер