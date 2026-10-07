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Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море
БТА

Президентът Илияна Йотова обяви след заседанието на КСНС пакет от предложения за засилване на морската сигурност

"Войната на Русия срещу Украйна доведе до значителни рискове за сигурността в Черно море. Застрашава се морската сигурност и свободното корабоплаване", заяви президентът Илияна Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура.

По думите ѝ използването на дронове съществено е увеличило заплахите пред критичната инфраструктура на България, а в рамките на заседанието е постигнато съгласие да продължат вече предприетите от правителството мерки.

КСНС категорично осъжда ударите срещу търговски кораби в Черно море и настоява за незабавна проверка за установяване на извършителите, след която обществото да бъде информирано за резултатите.

Сред предложенията са ускоряване на модернизацията на Въоръжените сили и придобиването на антидрон системи, засилване на морското наблюдение и използване на възможностите на НАТО за увеличаване на съюзническия принос към сигурността в Черноморския регион.

Йотова посочи, че на този етап свикването на консултации по член 4 от Северноатлантическия договор се оценява като непродуктивно.

България ще предложи и разработването на европейски механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, както и консултации с Румъния и Турция за общи действия за гарантиране на морската сигурност.

Едно от основните предложения е страната ни да поеме активна дипломатическа роля за постигане на консенсус между България, Румъния, Турция, Украйна, Русия и Грузия за мораториум върху бойните действия в Черно море и превръщането му в зона на споделена сигурност.

Йотова подчерта още, че най-голямата гаранция за сигурността е прекратяването на огъня и използването на политически и дипломатически средства за постигане на мир.

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