Профсъюзът на футболистите FIFPro изрази загрижест относно коментарите на ръководството на Байерн Мюнхен по адрес на една от звездите на отбора Джамал Мусиала. По време на лятната подготовка германският национал на два пъти припадна, след което стана ясно, че има "лесно лечими абсансни пристъпи, дължащи се на неврологична дисфункция“.

В последно време шефовете на Байерн все повече обръщат внимание на представянето на офанзивния халф и договора, който той подписа. Почетният президент на баварците Ули Хьонес изрази съмнения, че Мусиала може никога да не „възвърне нивото на представяне, което е имал преди“. Изпълнителният директор Ян-Кристиян Дреезен постави под съмнения договора, който халфът подписа до лятото на 2030 година. Това го направи един от най-добре платените футболисти в отбора. Карл-Хайнц Румениге пък намекна, че може да се наложи предоговаряне на споразумението.

„Почетният президент, изпълнителният директор и бившият изпълнителен директор на Байерн – всички те публично поставиха под въпрос договора на Мусиала в рамките на кратък период от време“, се казва в изявление на FIFPro.

„Според FIFPro това е координирана стратегия за оказване на натиск върху Мусиала и неговите представители преди евентуални преговори. Един клуб от ранга на Байерн би трябвало да знае как да постъпи“, пише още в позицията.

"Байерн има задължението да се грижи за Мусиала. В професионалния футбол несигурността относно бъдещето на един играч може да се отрази негативно на психическото му здраве, особено когато той се възстановява от контузия. Превръщането на здравето и бъдещето на Мусиала в тема за обществени дискусии допълнително засилва този натиск. Всякакви опасения, свързани с договора му, следва да бъдат обсъждани поверително – с него и неговите представители".

"Договорите съществуват, за да бъдат спазвани. Контузията или спадът във формата не дават основание на клуба да предоговаря вече съгласуваните условия, точно както поредицата от блестящи изяви не дава на играча автоматично право на увеличение на възнаграждението", пише още в позицията.