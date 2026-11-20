Първият мач след паузата за национални отбори се оказа нещастен за Байерн Мюнхен. Шампионът на Германия загуби Хари Кейн заради контузия и в негово отсъствие не успя да пречупи Кьолн - 1:1. По този начин баварците предоставиха отлична възможност на Борусия Дортмунд да щурмува върха в Бундеслигата.

Хари Кейн ще взима най-голямата заплата в историята на Байерн

Двубоят на „Алианц Арена" започна кошмарно за домакините. Още в 12-ата минута Кьолн поведе след страхотна контраатака, която юношата на Тотнъм Майки Муур завърши с гол. Секунди по-късно Хари Кейн се контузи при опит да изпревари защитник на „козлите" в наказателното поле. Англичанинът опита да продължи игра, но в 20-ата минута бе заменен принудително от Том Бишоф.

Още по-лошата новина е, че другата звезда в атаката на тима Майкъл Олисе също излезе принудително от игра на полувремето.

Байерн създаде доста положения до края на мача, но в отсъствието на своя голмайстор и носител на „Златната топка" не показа добра ефективност. Все пак лятното попълнение Натаниел Браун реализира в 37-ата минута, за да зарадва поне малко Венсан Компани. Това беше първи официален мач за белгийския треньор край тъчлинията, след като припадна на тренировка преди месец.