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Байерн продава плюшено мече за 350 евро

Байерн продава плюшено мече за 350 евро
fcbayern.com

Баварците пуснаха играчка в лимитирана серия

От четвъртък магазинът на Байерн Мюнхен продаде специален артикул - бежово, 36-сантиметрово плюшено мече Steiff, облечено във фенски шал и дънкова жилетка, каквато често носят ултрасите

Мечешки добър, но и смешно скъп: плюшеното мече на Байерн струва 350 евро, отбелязва Bild. 

В Steiff подобна играчка струва до 100 евро. Според производителя, плюшеното мече на Байерн е колекционерска вещ, предназначена за възрастни. Подобни продукти в тази категория и размер струват поне 199 евро, а други колекционерски мечета с лимитирана серия, като например така нареченото „Мече Люк Скайуокър от Междузвездни войни“, струват 350 евро. 

Артикулът на Байерн е в лимитирана серия от 1500 броя. Той също принадлежи в тази категория. 

"Плюшеното мече на Байерн с лимитирана серия съчетава истинска любов към феновете с майсторството на Steiff. От фланелката на Байерн и червено-белия раиран фенски шал до дънковото яке с грижливо проектирани лепенки и брошки, то е пълно с детайли, които демонстрират връзката с клуба. Ръчно изработено от Steiff и с позлатено копче на ухото, то е специален колекционерски артикул за феновете и колекционерите на Байерн", написаха от клуба. 

Германският шампион вече пуска подобно мече със същата цена. То беше посветено на 125-ата годишнина на клуба, като отново беше в лимитирана серия от 1250 броя. Артикулът тогава се изкупи за няколко дни.

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