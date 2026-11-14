Хърватия отчита висок миграционен натиск и следи за въоръжени групи по границата с Босна

Миграционният натиск по границите на Хърватия остава висок, като граничните власти предотвратяват незаконното влизане в страната на около 90 души дневно. Това заяви министърът на вътрешните работи Давор Божинович, цитиран от ХИНА.

Той подчерта, че Хърватия ще продължи да противодейства на трафика на мигранти и да охранява границите си, които са и външни граници на Европейския съюз.

Божинович съобщи и за случаи на насилие между мигрантски групи в Босна и Херцеговина. По думите му хърватските служби са получили информация от босненските си колеги за възможно проникване на въоръжени престъпни групи на хърватска територия. До момента обаче няма регистрирани случаи на преминаване на границата между двете държави от подобни групи.

Министърът посочи, че босненската полиция е открила автоматично оръжие и пистолети във временни убежища, използвани от престъпните групи. Хърватските власти продължават да следят внимателно ситуацията със сигурността по границата с Босна и Херцеговина.