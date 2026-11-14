Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Хърватия отчита висок миграционен натиск и следи за въоръжени групи по границата с Босна

Хърватия отчита висок миграционен натиск и следи за въоръжени групи по границата с Босна
Снимка: AP/БТА

Граничните власти предотвратяват незаконното влизане на около 90 души дневно, а босненската полиция е открила автоматично оръжие и пистолети във временни убежища на престъпни групи

Миграционният натиск по границите на Хърватия остава висок, като граничните власти предотвратяват незаконното влизане в страната на около 90 души дневно. Това заяви министърът на вътрешните работи Давор Божинович, цитиран от ХИНА.

Той подчерта, че Хърватия ще продължи да противодейства на трафика на мигранти и да охранява границите си, които са и външни граници на Европейския съюз.

Божинович съобщи и за случаи на насилие между мигрантски групи в Босна и Херцеговина. По думите му хърватските служби са получили информация от босненските си колеги за възможно проникване на въоръжени престъпни групи на хърватска територия. До момента обаче няма регистрирани случаи на преминаване на границата между двете държави от подобни групи.

Министърът посочи, че босненската полиция е открила автоматично оръжие и пистолети във временни убежища, използвани от престъпните групи. Хърватските власти продължават да следят внимателно ситуацията със сигурността по границата с Босна и Херцеговина.

Още по темата

Малко селище в Хърватия спечели титлата "Европейско коледно селище" за 2027 г.

Малко селище в Хърватия спечели титлата "Европейско коледно селище" за 2027 г.

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

Протестите в Албания продължават 167 дни с искане за оставката на Еди Рама

Протестите в Албания продължават 167 дни с искане за оставката на Еди Рама

Румъния вдигна два F-16 заради въздушна цел край Украйна

Румъния вдигна два F-16 заради въздушна цел край Украйна

Охрид - градът, дал на България книжовници, просветители, революционери и пълководци

Охрид - градът, дал на България книжовници, просветители, революционери и пълководци

Водещи

Ботьо Ботев: Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов може да е истинският стрелец

Ботьо Ботев: Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов може да е истинският стрелец

  • Преди 1 минута
МААЕ: Военните действия нарушиха електроенергийната мрежа на Украйна и намалиха мощността на ядрени блокове

МААЕ: Военните действия нарушиха електроенергийната мрежа на Украйна и намалиха мощността на ядрени блокове

  • Преди 15 минути
Николай Денков: С този бюджет България ще изпадне в рецесия

Николай Денков: С този бюджет България ще изпадне в рецесия

  • Преди 17 минути
Тодор Янчев: Резултатът е реален

Тодор Янчев: Резултатът е реален

  • Преди 20 минути
Изследване установи, че хантавирусът от кораба "Хондиус" не е мутирал и няма пандемичен потенциал

Изследване установи, че хантавирусът от кораба "Хондиус" не е мутирал и няма пандемичен потенциал

  • Преди 29 минути
Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолянско, жители излязоха на улицата

Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолянско, жители излязоха на улицата

Десподов се завърна в игра за ПАОК с асистенция

Десподов се завърна в игра за ПАОК с асистенция

  • Преди 43 минути
Бърнам обвини консерваторите за "по-тежкия Брекзит" и поиска по-тесни връзки с ЕС

Бърнам обвини консерваторите за "по-тежкия Брекзит" и поиска по-тесни връзки с ЕС

  • Преди 45 минути
Димо Дренчев: Обещанията за ползите от еврозоната се сгромолясаха

Димо Дренчев: Обещанията за ползите от еврозоната се сгромолясаха

  • Преди 52 минути
Юношите до 17 години с престижно равенство срещу Португалия

Юношите до 17 години с престижно равенство срещу Португалия

  • Преди 58 минути
Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до лични снимки без съгласие

Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до лични снимки без съгласие

  • Преди 1 час
Тодор Джиков: Предишните бюджети са причина за промяната в кредитната перспектива на България

Тодор Джиков: Предишните бюджети са причина за промяната в кредитната перспектива на България

  • Преди 1 час
Иван Иванов отпадна на турнир в Португалия

Иван Иванов отпадна на турнир в Португалия

  • Преди 2 часа
Филипините спечелиха първото издание на "Евровизия Азия"

Филипините спечелиха първото издание на "Евровизия Азия"

  • Преди 2 часа
САЩ и Китай обсъдиха намаляване на митата за 30 млрд. долара преди срещата Тръмп-Си Дзинпин

САЩ и Китай обсъдиха намаляване на митата за 30 млрд. долара преди срещата Тръмп-Си Дзинпин

  • Преди 2 часа