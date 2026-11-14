Филипините спечелиха първото издание на "Евровизия Азия"

Филипините станаха първият победител в историята на "Евровизия Азия". Изпълнителката Кармел (CARMELLE) спечели музикалния конкурс с песента "Sobra-Sobra", след като получи 93 точки от националните журита и 118 от зрителския вот, или общо 211 точки.

Историческият първи финал на състезанието се проведе на 14 ноември в One Bangkok Forum в столицата на Тайланд - Банкок. На сцената се представиха изпълнители от 11 държави, сред които Южна Корея, Малайзия, Виетнам, Непал и домакините от Тайланд.

Победителят беше определен чрез комбинирано гласуване, като оценките на националните журита и зрителският вот имаха равна тежест - по 50% от крайния резултат. Зрители от цял свят можеха да подкрепят любимите си изпълнители, с изключение на представителя на собствената си държава.

Сред специалните гости на първото издание беше българската певица DARA, която спечели европейската "Евровизия" във Виена през май 2026 г.

Българската изпълнителка представи специална версия на победната си песен "Bangaranga", както и новия си сингъл "Bad Idea". Другият специален гост на вечерта беше тайландският певец и актьор Джеф Сатур.

"Евровизия Азия" е нов международен музикален конкурс, създаден по модела на европейската "Евровизия", като събира на една сцена изпълнители от различни азиатски държави.

Организаторите вече гледат към следващото издание през 2027 г., когато е възможно към конкурса да се присъединят Китай и Япония. Двете държави са водили разговори за участие още тази година, но не са успели да приключат подготовката навреме.

За разлика от европейската "Евровизия", победата в азиатския конкурс не дава автоматично право на страната победител да бъде домакин на следващото издание.