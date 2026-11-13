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Тони Стораро с грандиозен юбилеен концерт в "Арена София"

Тони Стораро с грандиозен юбилеен концерт в "Арена София"
ТАРАЛЕЖ

Изпълнителят благодари на най-близките си и изведе внучетата си на сцената, а събитието се провежда с подкрепата на Palms Bet

Тони Стораро отбеляза своя 50-годишен юбилей с мащабен концерт в столичната зала "Арена 8888 София". Музикалното събитие събра почитателите на изпълнителя за вечер, изпълнена с емоции, любими хитове и специални гости.

Още в началото на концерта Тони Стораро отправи благодарности към майка си, съпругата си и своите внучета, които изведе на сцената пред публиката.

Емоционалният момент превърна семейната подкрепа в един от основните акценти на празничната вечер.

Сред специалните гости на концерта са Йорданка Христова, Глория, Ивана, както и синовете на изпълнителя - Фики и Емрах. В музикалната програма участва и оркестърът на покойния гръцки певец Василис Карас.

Събитието е организирано от Red Donkey Backstage Management, а генерален спонсор на юбилейния концерт е Palms Bet.

С грандиозния спектакъл Тони Стораро отбелязва както 50-годишнината си, така и повече от 25 години на музикалната сцена.

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