Петък 13-и е! Защо датата се смята за нещастна и откъде идват суеверията?

Днес е петък, 13 ноември - дата, която мнозина свързват с лош късмет, нещастия и необясними страхове. За едни това е просто поредният ден от календара, а за други - повод да отложат важно решение, пътуване или ново начинание. Но откъде идва суеверието и защо точно петък 13-и се е превърнал в символ на нещастието?

Вярванията за лош късмет съществуват от векове. Чукането на дърво, кръстосването на пръсти и избягването на преминаване под стълба са само част от суеверията, които продължават да присъстват в ежедневието ни.

Числото 13 обаче заема особено място в историята на религиите, митологията и популярната култура. Би Би Си проследява различните обяснения за произхода на това вярване.

Защо числото 13 се смята за нещастно?

Едно от най-разпространените обяснения идва от християнството. На Тайната вечеря присъстват Исус Христос и неговите 12 апостоли, а Юда, който впоследствие предава Христос, често е описван като тринадесетия участник на трапезата.

Подобна история съществува и в скандинавската митология. Според популярна версия на мита пиршество на дванадесет богове е нарушено от появата на Локи като тринадесети гост, което води до трагични събития.

Друга теория свързва лошата слава на числото 13 с факта, че то нарушава символичната хармония на числото 12. В годината има 12 месеца, зодиакалните знаци традиционно са 12, а апостолите на Христос също са толкова.

Суеверието е намерило отражение дори в съвременната архитектура. В някои хотели и високи сгради тринадесетият етаж липсва от номерацията или е обозначен като 12А. Някои авиокомпании също пропускат ред номер 13 в самолетите си.

Защо точно петък?

Не само числото 13, но и петък има дълга история като ден, свързван с нещастия.

В християнската традиция Разпети петък е денят на разпятието на Исус Христос. В миналото във Великобритания петък е бил свързван и с изпълнението на смъртни присъди.

Още през Средновековието в някои европейски общества се е смятало, че петък не е подходящ ден за пътувания и започване на важни начинания.

Точният произход на суеверието за петък 13-и остава неизвестен. Историците предполагат, че съвременното вярване се е оформило чрез постепенното съчетаване на негативните представи за деня и числото.

Може ли 13 да носи късмет?

Въпреки мрачната си репутация числото 13 невинаги се възприема като нещастно.

Във Франция преди Първата световна война то се използва като символ на късмет върху пощенски картички и талисмани. В Италия изразът fare tredici означава постигане на голям успех или спечелване на значителна награда.

За американската певица Тейлър Суифт числото 13 е лично щастливо число. Родената на 13 декември изпълнителка често е използвала числото като символ в кариерата си.

Как Холивуд превърна датата в символ на ужаса?

Съвременната популярност на суеверието до голяма степен се дължи и на киното.

През 1980 г. излиза филмът на ужасите , който поставя началото на една от най-популярните поредици в жанра.

Историята и образът на Джейсън Вурхийс допринасят за превръщането на датата в символ на страх и опасност.

Силният страх от петък 13-и дори има специално наименование - параскевидекатриафобия.

Наистина ли петък 13-и носи нещастие?

Въпреки многобройните легенди няма научни доказателства, че на тази дата се случват повече нещастия, отколкото през останалите дни от годината.

Петък 13-и се появява поне веднъж годишно, а в някои години - до три пъти.

Днешният 13 ноември 2026 г. е поредното напомняне колко силно традициите, религиозните представи и популярната култура могат да влияят върху човешките вярвания.

А дали денят ще донесе късмет или нещастие, зависи много повече от обстоятелствата и решенията ни, отколкото от датата в календара.