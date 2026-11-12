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Лютви Местан е оправдан по делото за катастрофата, при която загина шестмесечно бебе

Лютви Местан е оправдан по делото за катастрофата, при която загина шестмесечно бебе
БТА

Съдът призна бащата на детето за виновен и му наложи три години условно лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок

Лютви Местан е признат за невиновен по всички обвинения по делото за тежката катастрофа от 14 април 2019 г. край момчилградското село Загорско, при която загина шестмесечно бебе. Решението беше обявено след близо 12-часово съдебно заседание, от които около 10 часа са продължили заключителните пледоарии на страните.

Съдът призна за виновен другия подсъдим – бащата на загиналото дете Юсеин Ахмед, за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на нарушения на правилата за движение по пътищата.

Според съдебното решение Ахмед се е движел с несъобразена с пътните условия скорост, не е намалил своевременно и е навлязъл в насрещното платно.

Установено е също, че шестмесечното му дете не е било обезопасено съгласно изискванията. Използваната система за обезопасяване не е била монтирана според предвидените указания.

На Юсеин Ахмед е наложено наказание от три години лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с петгодишен изпитателен срок. Той е лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за шест години.

Лютви Местан е оправдан изцяло по повдигнатите му обвинения.

ТАРАЛЕЖ припомня, че катастрофата стана на 14 април 2019 г. на главния път за Гърция през Маказа, на кръстовището за село Загорско.

Тогава се сблъскаха автомобил "Фолксваген", управляван от Лютви Местан, и БМВ, управлявано от Юсеин Ахмед, в което пътувало семейството му.

При удара загина шестмесечното дете на семейство Ахмед, а майка му и по-голямото му братче бяха ранени.

Съдебното производство продължи повече от шест години, като през този период делото беше прекратявано и възобновявано заради процесуални нарушения и смяна на съдията.

Постановеното решение е на първа инстанция и подлежи на обжалване по предвидения в закона ред.

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