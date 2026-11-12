Най-важното от света на 12.11.26-та г.

Европейският съюз ще одобри нови санкции срещу Русия в понеделник, съобщи днес френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад. В интервю министърът уточни, че новите ограничителни мерки ще обхванат допълнително 150 юридически лица и 50 банки, като основната част от списъка е предложена именно от Франция. Адад подчерта, че Париж и европейските партньори ще продължат да оказват икономически натиск върху Москва и да подкрепят Украйна.

Руският президент Владимир Путин представи днес пред специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър предложението на Москва за провеждане на хуманитарна мисия в град Константиновка в Източна Украйна. Двамата американски представители пристигнаха в руската столица непосредствено след като вчера приключиха двудневните мирни преговори за войната в Украйна, проведени с американско посредничество в Абу Даби.

Путин потвърди претенциите на Москва към четири украински области и заяви, че разполагането на чуждестранни военни сили в Украйна е "напълно неприемливо". Това стана по време на среща в Кремъл с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Путин отхвърли възможността за създаване на демилитаризирани зони по протежение на фронта и предупреди, че изпращането на чуждестранни войски в Украйна след евентуално мирно споразумение би означавало продължаване на конфликта.

"Европейците знаят това, а какво чуваме? Че след сключването на мир те незабавно ще разположат войски на украинска територия", заяви руският президент в разговор с американските представители, излъчен по руската телевизия.

Украинският президент Володимир Зеленски призова европейските държави да бъдат особено внимателни към разговорите между САЩ и Русия за евентуално изграждане на нова архитектура за сигурност в Европа. Това заяви той в Дъблин по време на срещата на Европейската политическа общност.

"Европа трябва наистина да бъде внимателна, когато американците и руснаците обсъждат тази тема: не става дума само за гаранции за сигурност за Украйна. Всъщност става дума по-скоро за някаква нова рамка за сигурност между Европа и Русия. Очакваме повече подробности и Европа трябва да бъде много внимателна", подчерта Зеленски.

Европейските лидери заявиха пред Русия, че бъдещето на архитектурата за сигурност на континента не може да бъде решено без европейци на масата за преговори след кръг от мирни преговори, в които делегацията на Москва отхвърли многостранен формат.

Русия постави въпроса за архитектурата на сигурността на първо място в своите приоритети, което предизвика съпротива от страна на европейците, които смятат, че това е тактика за отклоняване на вниманието от войната в Украйна и засилване на дългогодишната ѝ амбиция да се утвърди отново като велика сила.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ вече не се нуждаят от споразумение с Иран и нареди на вицепрезидента Джей Ди Ванс да насочи "изцяло вниманието си" към предполагаеми престъпления и корупция в управлявани от Демократическата партия градове и щати. Изявлението бележи промяна в тона на Тръмп, който през последните седмици допускаше, че след междинните избори Иран може да бъде по-склонен към споразумение за прекратяване на осеммесечния конфликт.