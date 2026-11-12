Израел забрани на Жан-Люк Меланшон да влиза в страната заради позиции на партията му

Израел обяви, че забранява на лидера на френската радикална лява партия "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон да влиза на територията на страната. Решението е мотивирано с твърдението на израелските власти, че партията заема "изключително враждебна позиция към Израел", предаде Франс прес.

В първата си реакция пред радио "Франс Инфо" Меланшон заяви, че не се притеснява от решението, тъй като не е имал намерение да посещава страната.

"В страна, в която никога не съм искал да влизам", отбеляза той, коментирайки забраната.

"Съжалявам, че израелското правителство ме взема на прицел по този начин", добави Меланшон.

Израелското външно министерство защити решението с аргумента, че страната няма да допуска на своя територия хора, които действат срещу нейните интереси и подбуждат омраза.

"Израел ще отговори твърдо на онези, които се опитват да му навредят и няма да позволи на лица, действащи срещу неговите интереси и подбуждащи омраза срещу гражданите му, да влизат на негова територия", се казва в изявлението на ведомството.

Забраната се отнася и за председателя на парламентарната група на "Непокорна Франция" Матилде Пано, съобщи израелският външен министър Гидеон Саар.

Решението идва след митинг на партията в Париж в събота, на който Меланшон представи политическата ѝ програма. По време на събитието той отново осъди случващото се в Газа, определяйки го като "геноцид" - обвинение, което Израел категорично отхвърля. Той разкритикува и "постепенното анексиране на Западния бряг", който е под израелска окупация.

"И двамата са правили изказвания, чрез които разпространяват неверни обвинения за престъпления, приписвани на Израел", се посочва в изявлението на израелското външно министерство.

Ведомството отправи критики към Меланшон и заради призива му френски кораби да ескортират флотилии, насочващи се към Газа.