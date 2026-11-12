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Кирил Илиев и Калина Бояджиева донесоха първите златни медали в кикбокса за България в Скопие

Кирил Илиев и Калина Бояджиева донесоха първите златни медали в кикбокса за България в Скопие
БТА

Али Юзеир също стигна до финал, след като победи действащия световен шампион в категория до 86 кг.

Кирил Илиев и Калина Бояджиева спечелиха първите две титли за България на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие. Това съобщи президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов.

Илиев триумфира в лайт-контакт до 57 кг след победа над британеца Дилан Талий. Бояджиева стана европейска шампионка в пойнт файтинг при жените над 70 кг, като надделя над Самър Харви от Великобритания.

Още един финал за България осигури Али Юзеир. В К1 до 86 кг той победи действащия световен шампион Вито Косар от Хърватия. За златото Юзеир ще се изправи срещу победителя от двубоя между Мартин Лоренц от Чехия и Хасан Хамилкаро от Франция.

Българският отбор спечели и три сребърни медала в пойнт файтинг: Виктор Грозданов до 63 кг, Светослав Прокопов до 74 кг и Моника Петкова до 50 кг. Георги Шагов до 63,5 кг и Мария Янева до 48 кг взеха бронз в лоу-кик. За Шагов това е първи медал от международно състезание.

Състезателите бяха подкрепени в залата от българския посланик в Република Северна Македония Желязко Радуков, заедно с Марио Иванов и главния секретар на конфедерацията Цветелина Славова.

Европейското първенство продължава до 15 ноември. В следващите два дни българските кикбоксьори ще участват в още финали и полуфинали. В шампионата в Скопие се състезават около 1400 спортисти от близо 40 европейски държави.

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