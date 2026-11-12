Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

Aramco Stadium в Ал-Хобар наближава завършването си и ще бъде дом на Ал Кадисия. Стадионът е проектиран за около 47 000 зрители и е включен сред планираните съоръжения за големи международни турнири в Саудитска Арабия.

Към момента арената все още не е отворена официално. В програмата ѝ са обявени обиколки за посетители преди отварянето, а стадионът се подготвя за въвеждане в експлоатация.

Саудитският план за Мондиал 2034 първоначално включваше 15 стадиона в пет града. Според медийни публикации кралството обмисля да се откаже от пет проекта и да свие броя на съоръженията до 10. Сред посочените проекти са стадиони в King Abdullah Economic City, Qiddiya Coast, ROSHN, New Murabba и NEOM. Промените обаче все още не са представени като окончателно решение.