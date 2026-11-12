Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ
Снимка: AP/БТА

Около 1500 души са тръгнали от южната част на Мексико към американската граница, а президентът Клаудия Шейнбаум заяви, че властите се стремят да ги върнат в страните им на произход

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да удвои митата върху мексиканския внос, ако Мексико не спре над 1000 мигранти, които се придвижват на север към границата със САЩ. Той предупреди, че няма да им бъде позволено да влязат в страната, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп заяви, че мексиканските власти трябва незабавно да спрат групата, и предупреди за удвояване на митата, ако това не се случи.

"И пак започваме", написа американският президент. "Те няма да бъдат приети! МЕКСИКО ТРЯБВА ДА ГИ СПРЕ, ВЕДНАГА, и ако не го направят, митата върху Мексико ще бъдат НЕЗАБАВНО УДВОЕНИ. МЕКСИКО, ГУБЕРНАТОРЪТ НА ТЕКСАС, САМИЯТ ЛИБЕРАЛЕН НОВ ГУБЕРНАТОР НА ТЕКСАС, НАШАТА ВЕЛИКА ГРАНИЧНА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА ЗА ИМИГРАЦИОНЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ (ICE) СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА. Няма да има снизходителност", написа Тръмп, визирайки демократката Джина Инохоса, която спечели изборите за губернатор на Тексас.

Около 1500 души, предимно от Централна Америка, са тръгнали във вторник от град Тапачула в южния мексикански щат Чиапас, близо до границата с Гватемала. Мигрантите се надяват, че победата на демократите на междинните избори в САЩ и предстоящото им поемане на контрола над Конгреса от януари може да улеснят възможността им да живеят и работят в страната.

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум потвърди, че група мигранти се придвижва на север, но подчерта, че от завръщането на Тръмп на власт миналата година големи групи не са достигали до американската граница.

По думите ѝ мигрантите са били информирани за трудностите, свързани с влизането в САЩ, а мексиканските власти се опитват да ги върнат в държавите им на произход.

"Няма да има репресивни действия", подчерта Шейнбаум по време на пресконференция.

Местни медии съобщиха, че властите в Чиапас вече са върнали мигранти, опитали се да се присъединят към групата през тази седмица. Мексиканският институт по миграция и регионалното правителство на щата все още не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

След заплахата на Тръмп министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин също заяви, че администрацията ще предприеме действия за охрана на границата.

"Ще използваме всички налични ресурси, за да гарантираме сигурността на границите ни", написа той в социалните мрежи. "На тази група от нелегални мигранти НЯМА да бъде позволено да влезе в страната ни. Точка", добави Мълин.

Заплахата за нови мита идва на фона на преговорите между Вашингтон и Мексико за търговско споразумение. Разговорите се водят, след като през юли Тръмп реши да не удължава действието на търговския пакт между САЩ, Мексико и Канада.

Строгата имиграционна политика на американската администрация до голяма степен е ограничила потока от мигранти към южната граница на САЩ, оставяйки много приюти за тях в Мексико празни.

Тръмп спечели втори президентски мандат през 2024 г., като една от основните теми в кампанията му беше контролът върху границата и ограничаването на нелегалната имиграция. През последните месеци обаче той заяви, че въпросът е загубил част от политическото си значение за него и републиканците.

 

Още по темата

Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Пратениците на Тръмп пристигнаха в Москва за среща с Путин

Пратениците на Тръмп пристигнаха в Москва за среща с Путин

Тръмп с бележка до Байдън: „Ти ще промениш историята, защото обичаш народа“

Тръмп с бележка до Байдън: „Ти ще промениш историята, защото обичаш народа“

Преговорите в Абу Даби: Тръмп вижда шанс за край на войната в Украйна

Преговорите в Абу Даби: Тръмп вижда шанс за край на войната в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

Европа постави условие на Русия: Сигурността на континента няма да се решава без европейците

Европа постави условие на Русия: Сигурността на континента няма да се решава без европейците

Водещи

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

  • Преди 4 минути
Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

  • Преди 13 минути
Специален гост в лагера на националния отбор

Специален гост в лагера на националния отбор

  • Преди 17 минути
Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

  • Преди 17 минути
Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

  • Преди 21 минути
Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

  • Преди 24 минути
Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

  • Преди 36 минути
Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

  • Преди 39 минути
България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

  • Преди 44 минути
Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

  • Преди 51 минути
Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

  • Преди 57 минути
15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

  • Преди 1 час
Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

  • Преди 1 час
Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

  • Преди 1 час
Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

  • Преди 1 час