Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да удвои митата върху мексиканския внос, ако Мексико не спре над 1000 мигранти, които се придвижват на север към границата със САЩ. Той предупреди, че няма да им бъде позволено да влязат в страната, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп заяви, че мексиканските власти трябва незабавно да спрат групата, и предупреди за удвояване на митата, ако това не се случи.

"И пак започваме", написа американският президент. "Те няма да бъдат приети! МЕКСИКО ТРЯБВА ДА ГИ СПРЕ, ВЕДНАГА, и ако не го направят, митата върху Мексико ще бъдат НЕЗАБАВНО УДВОЕНИ. МЕКСИКО, ГУБЕРНАТОРЪТ НА ТЕКСАС, САМИЯТ ЛИБЕРАЛЕН НОВ ГУБЕРНАТОР НА ТЕКСАС, НАШАТА ВЕЛИКА ГРАНИЧНА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА ЗА ИМИГРАЦИОНЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ (ICE) СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА. Няма да има снизходителност", написа Тръмп, визирайки демократката Джина Инохоса, която спечели изборите за губернатор на Тексас.

Около 1500 души, предимно от Централна Америка, са тръгнали във вторник от град Тапачула в южния мексикански щат Чиапас, близо до границата с Гватемала. Мигрантите се надяват, че победата на демократите на междинните избори в САЩ и предстоящото им поемане на контрола над Конгреса от януари може да улеснят възможността им да живеят и работят в страната.

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум потвърди, че група мигранти се придвижва на север, но подчерта, че от завръщането на Тръмп на власт миналата година големи групи не са достигали до американската граница.

По думите ѝ мигрантите са били информирани за трудностите, свързани с влизането в САЩ, а мексиканските власти се опитват да ги върнат в държавите им на произход.

"Няма да има репресивни действия", подчерта Шейнбаум по време на пресконференция.

Местни медии съобщиха, че властите в Чиапас вече са върнали мигранти, опитали се да се присъединят към групата през тази седмица. Мексиканският институт по миграция и регионалното правителство на щата все още не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

След заплахата на Тръмп министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин също заяви, че администрацията ще предприеме действия за охрана на границата.

"Ще използваме всички налични ресурси, за да гарантираме сигурността на границите ни", написа той в социалните мрежи. "На тази група от нелегални мигранти НЯМА да бъде позволено да влезе в страната ни. Точка", добави Мълин.

Заплахата за нови мита идва на фона на преговорите между Вашингтон и Мексико за търговско споразумение. Разговорите се водят, след като през юли Тръмп реши да не удължава действието на търговския пакт между САЩ, Мексико и Канада.

Строгата имиграционна политика на американската администрация до голяма степен е ограничила потока от мигранти към южната граница на САЩ, оставяйки много приюти за тях в Мексико празни.

Тръмп спечели втори президентски мандат през 2024 г., като една от основните теми в кампанията му беше контролът върху границата и ограничаването на нелегалната имиграция. През последните месеци обаче той заяви, че въпросът е загубил част от политическото си значение за него и републиканците.