Тръмп с бележка до Байдън: „Ти ще промениш историята, защото обичаш народа“

Американският президент Доналд Тръмп, който в продължение на години публично оспорваше загубата си на изборите през 2020 г. и твърдеше, че победата му е била открадната от Демократическата партия, в частно писмо е похвалил Джо Байдън, предава AP. Тръмп е изразил вярването си, че встъпващият в длъжност държавен глава „ще бъде верен на себе си и на американския народ“.

Това послание e част от американска традиция. След клетвата си през 2021-ва г. като президент Байдън показа бележката на част от екипа си, без да им позволява да я прочетат, като по-късно я описа като „много щедра“, но подчерта, че я смята за конфиденциална.

Разкритието за съдържанието на писмото е включено в мемоарите на Джо Байдън „Обещай ми, Америка“, чиято премиера е насрочена за 17 ноември 2026 г. За появата на текста първо съобщи вестник „Ню Йорк Таймс“ във вторник. AP потвърди, че е прегледала фотокопие от писмото от две страници, написано на ръка с емблематичния за Тръмп черен маркер Sharpie върху бланка на Белия дом и адресирано „До 46“ – в знак на признание към Байдън като 46-ия президент на САЩ.

„Много президенти са идвали и са си отивали, управлявайки просто като републиканци или демократи“, пише Тръмп в писмото. „В голямата си част те не промениха историята, а просто бяха завлечени от нейния неумолим прилив. Това няма да се случи с теб, защото знам колко много обичаш американския народ“.

По време на трансфера на властта през 2021 г. Байдън е останал изненадан от любезния тон на писмото предвид острото политическо съперничество. Тогава Тръмп се отказа от редица други президентски традиции, като например присъствието на инаугурацията на Байдън или домакинството на традиционния чай в Белия дом за новото първо семейство.

През септември 2023 г. в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC Тръмп отбеляза, че решението за споделяне на писмото е изцяло на Байдън, определяйки го като „хубава бележка“ и допълвайки: „Отне ми много време да го премисля“.

В останалата част от мемоарите си обаче Байдън отправя изключително тежки критики към Тръмп. В откъс, публикуван в списание „Атлантик“, настоящият президент пише за дълбоките щети, нанесени от администрацията на Тръмп, която по думите му е била решена да „руши институции и да разпалва омраза“.

Най-острата квалификация в книгата е насочена към ролята на Тръмп в атаката срещу Капитолия на 6 януари 2021 г. Байдън заявява директно, че Тръмп е „оглавил метеж“ с единствената цел „да остане на власт, след като американският народ го е отстранил от поста чрез гласуване“. „Това, което Тръмп направи на 6 януари 2021 г., никога не трябва да бъде забравяно“, пише Байдън. „Това трябва да го преследва до гроба“.