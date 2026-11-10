Най-важното от България на 10.11.2026 г.
Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня
Жестока трагедия разтърси днес България. Две тежки верижни катастрофи станаха рано сутринта на АМ „Тракия" край пътен възел „Зимница" до Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.
По последни данни общият брой на загиналите е 11, посочиха от пресцентъра Министерството на здравеопазването към 17:00 часа.
Общо 51 души са били настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистралата - 33 в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13.
Премиерът Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите и съобщи, че Министерският съвет ще обяви утрешния ден за ден на национален траур в тяхна памет.
"Изказвам моите искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите", заяви министър-председателят.
Той изрази надежда, че броят на жертвите няма да се увеличи.
Малко по-късно Министерският съвет прие решение, с което обявява 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пътнотранспортните произшествия, възникнали на автомагистрала (АМ) „Тракия“ при пътен възел „Зимница“ , съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Окръжната прокуратура в Ямбол ръководи разследването за установяване на причините за тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".
Досъдебното производство е образувано от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура. До момента са извършени оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.
Започнаха акции по кръводаряване в различни градове в страната, като граждани от цялата страна изразиха готовност да дарят кръв в подкрепа на пострадалите при катастрофите.
Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени официалната церемония по връчването на удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев. Това съобщиха от пресцентъра на комисията.
Президентът Илияна Йотова също така прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Държавният глава се прибира в България, съобщиха от прессекретариата на президента.
ГЕРБ поиска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, отговорни за трагедията на магистрала "Тракия", съобщи Даниел Митов на брифинг в парламента.
В днешния ден на национална трагедия ни се иска първо да изразим съболезнования на близките на загиналите на магистрала „Тракия“, каза Митов.