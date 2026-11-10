Най-важното от България на 10.11.2026 г.

Жестока трагедия разтърси днес България. Две тежки верижни катастрофи станаха рано сутринта на АМ „Тракия" край пътен възел „Зимница" до Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.

По последни данни общият брой на загиналите е 11, посочиха от пресцентъра Министерството на здравеопазването към 17:00 часа.

Общо 51 души са били настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистралата - 33 в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13.

Премиерът Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите и съобщи, че Министерският съвет ще обяви утрешния ден за ден на национален траур в тяхна памет.

"Изказвам моите искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите", заяви министър-председателят.

Той изрази надежда, че броят на жертвите няма да се увеличи.

Малко по-късно Министерският съвет прие решение, с което обявява 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пътнотранспортните произшествия, възникнали на автомагистрала (АМ) „Тракия“ при пътен възел „Зимница“ , съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Окръжната прокуратура в Ямбол ръководи разследването за установяване на причините за тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Досъдебното производство е образувано от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура. До момента са извършени оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

Започнаха акции по кръводаряване в различни градове в страната, като граждани от цялата страна изразиха готовност да дарят кръв в подкрепа на пострадалите при катастрофите.

Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени официалната церемония по връчването на удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев. Това съобщиха от пресцентъра на комисията.

Президентът Илияна Йотова също така прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Държавният глава се прибира в България, съобщиха от прессекретариата на президента.

ГЕРБ поиска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, отговорни за трагедията на магистрала "Тракия", съобщи Даниел Митов на брифинг в парламента.

В днешния ден на национална трагедия ни се иска първо да изразим съболезнования на близките на загиналите на магистрала „Тракия“, каза Митов.