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Шефът на АПИ: Скоростта убива, а отсечката на "Тракия" е в добро състояние

Шефът на АПИ: Скоростта убива, а отсечката на "Тракия" е в добро състояние
стопкадър/БНТ

Александър Тодоров посочи гъстата мъгла като вероятен фактор за тежките катастрофи с 11 жертви, но подчерта, че окончателните причини предстои да бъдат установени от разследващите

Отсечката на автомагистрала "Тракия", където на 10 ноември станаха две тежки верижни катастрофи с 11 загинали и 51 ранени, е в добро състояние според наличната информация на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Това заяви председателят на Управителния съвет на агенцията инж. Александър Тодоров пред БНТ.

По думите му причините за трагедията тепърва ще бъдат изяснявани, но според неговата предварителна оценка гъстата мъгла е изиграла съществена роля за произшествията.

"Тепърва ще се изяснява причината. Според мен мъглата има основна вина", заяви Тодоров.

Председателят на АПИ увери, че пътната настилка, маркировката и останалите елементи на пътната инфраструктура в района на катастрофите са в добро състояние. Той уточни, че агенцията извършва периодични инспекции, но окончателната оценка за състоянието на участъка към момента на инцидентите ще бъде направена в хода на разследването.

"Проблеми с пътищата винаги е имало и се стремим да ги решаваме. Състоянието на настилката е добро, състоянието на маркировката и принадлежностите - също. Периодично се правят инспекции", посочи той.

Тодоров отправи и предупреждение към шофьорите, че скоростта трябва да бъде съобразена с конкретните пътни и метеорологични условия.

"Скоростта убива и трябва да се съобразяваме", заяви председателят на АПИ.

Той коментира и необходимостта от въвеждане на съвременни системи за предупреждение на водачите при опасни условия на пътя.

По думите му агенцията работи по проект за интелигентни транспортни системи, които да позволяват своевременно информиране за рискове, включително при влошена видимост и възникнали произшествия.

Предвижда се поставянето на пътни знаци с променливо съдържание и информационни табла, чрез които шофьорите да получават актуални предупреждения.

"В момента подготвяме проекта за интелигентни транспортни системи така, че да се случи възможно най-бързо", обясни Тодоров.

Той подчерта, че целта е новите технологии да допринесат за повишаване на безопасността и да позволят по-бърза реакция при възникване на опасност.

Председателят на АПИ заяви още, че агенцията работи за подобряване на координацията с Министерството на вътрешните работи и за постоянен обмен на информация в реално време.

По отношение на възстановяването на движението по магистралата Тодоров уточни, че участъкът ще бъде отворен едва след приключване на следствените действия и разчистване на катастрофиралите превозни средства.

"Магистралата ще бъде отворена тогава, когато приключат следствените действия и разчистим участъка от превозните средства", заяви той.

Към момента на изявлението движението е било пренасочено по два обходни маршрута във всяка посока.

Двете тежки катастрофи на АМ "Тракия" отнеха живота на 11 души и поставиха отново въпроса за безопасността на движението при екстремни метеорологични условия.

Въпреки предварителните оценки за ролята на мъглата и доброто състояние на пътната инфраструктура, точният механизъм на произшествията и факторите, довели до трагедията, предстои да бъдат установени от разследващите органи.

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