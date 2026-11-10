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Пеевски за трагедията на АМ "Тракия": Кошмарът е тест за властта

Пеевски за трагедията на АМ "Тракия": Кошмарът е тест за властта
ДПС Пресцентър

Лидерът на ДПС разкритикува реакцията на министрите след тежката трагедия на автомагистрала "Тракия" и настоя за поемане на отговорност, вместо оправдания и обещания за бъдещи действия

Лидерът на ДПС Делян Пеевски излезе с остра позиция след трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха хора, а други бяха ранени. В публикация, разпространена от пресцентъра на партията, той определи случилото се като изпитание за способността на управляващите да реагират на тежки кризи и последиците от тях.

"Кошмарът на магистрала "Тракия" е трагедия за десетки семейства и тест за способността на властта да се справи с трагедията и последиците от нея", заяви Пеевски.

Според него опитите на министрите да прехвърлят отговорността към предишни управления или да обещават бъдещи решения не представляват адекватен отговор на случилото се.

"Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо "преди" или да обещават с "работни групи" нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост", посочи лидерът на ДПС.

В позицията си той подчерта, че управлението изисква поемане на отговорност, особено в ситуации, свързани със загуба на човешки животи.

"Властта е отговорност", заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите и отправи пожелания за бързо възстановяване на пострадалите.

Пеевски благодари и на служителите на полицията, медицинските екипи, военнослужещите и доброволците, които участват в спасителните действия и оказват помощ на ранените.

Тежките инциденти на автомагистрала "Тракия" предизвикаха обществена реакция и поставиха въпроси за действията на отговорните институции.

В изявлението си Пеевски не отправя изрично искане за оставки, но настоява управляващите да поемат отговорност за реакцията си след трагедията.

Позицията на лидера на ДПС поставя акцент върху необходимостта от конкретни действия на институциите, вместо обяснения и обещания за бъдещи мерки.

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