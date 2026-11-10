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Десислава Танева, ГЕРБ: Гъста мъгла и липса на сигнализация по автомагистрала „Тракия“ преди катастрофите

Десислава Танева, ГЕРБ: Гъста мъгла и липса на сигнализация по автомагистрала „Тракия“ преди катастрофите
БТА/Архив

Депутатът, която пътува по този маршрут всяка седмица, смята, че е трябвало предварително да бъдат предприети мерки за безопасността във връзка с настъпващия есенно-зимен сезон

Народният представител от ГЕРБ Десислава Танева заяви, че условията за движение по автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“ са били изключително тежки още преди настъпването на двете верижни катастрофи. По думите ѝ гъстата мъгла е затруднявала сериозно видимостта, но по трасето не е имало допълнителна сигнализация или представители на службите, които да предупреждават шофьорите.

Танева разказа пред журналисти, че е пътувала по магистралата малко преди 7:00 ч. сутринта в посока Ямбол–Сливен. Тя обясни, че видимостта е била силно ограничена и се е налагало автомобилите да се движат с много ниска скорост и повишено внимание. Освен това е забелязала превозни средства без необходимата сигнализация за подобни метеорологични условия.

Депутатът, която пътува по този маршрут всяка седмица, смята, че е трябвало предварително да бъдат предприети мерки за безопасността във връзка с настъпващия есенно-зимен сезон.

Танева призова трагедията да не се използва за политически нападки и подчерта, че в момента най-важното е да се установят обективно причините за случилото се. Тя обаче постави въпроса защо реакцията на институциите е последвала със закъснение.

По думите ѝ кризисните щабове и координацията между институциите са били задействани едва към обяд, въпреки че условията на пътя са били опасни още в ранните сутрешни часове. Тя изрази недоумение и от информацията, че премиерът е научил за катастрофата след 9:30 ч.

Народният представител коментира и продължилия през последните месеци дебат за състоянието на мантинелите. Според нея в конкретния случай те са останали здрави, а вниманието трябва да бъде насочено към реалните пропуски в организацията на движението и пътната безопасност.

Танева изрази съболезнования на семействата на загиналите и съобщи, че ще дари кръв за пострадалите. Тя призова и свои близки, които имат възможност, да се включат в кръводаряването.

Депутатът заяви, че има доверие на медицинските екипи в Сливен и на лекарите, които участват в оказването на помощ на пострадалите.

 
 
 

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