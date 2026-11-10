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Европа и САЩ подкрепят изграждането на обща рамка за сигурност след войната

Европа и САЩ подкрепят изграждането на обща рамка за сигурност след войната
АР/БТА

Документът показва общата позиция на Вашингтон, европейските държави и Киев относно бъдещата сигурност на региона

Европейски държави, САЩ и Украйна потвърдиха общия си ангажимент за изграждане на стабилна европейска рамка за сигурност след края на войната. Те настояват всяко бъдещо споразумение да гарантира териториалната цялост и суверенитета на Украйна, предаде Франс прес.

Съвместната декларация беше публикувана в Абу Даби, където започнаха преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ. Документът показва общата позиция на Вашингтон, европейските държави и Киев относно бъдещата сигурност на региона.

В него се подчертава, че всяко евентуално мирно споразумение трябва да зачита суверенитета на Украйна, териториалната ѝ цялост и правото ѝ да взема самостоятелни решения. Предвижда се също страната да получи надеждни гаранции за сигурност.

Декларацията беше приета след среща между украински представители, американски пратеници и делегации от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО.

Според участниците бъдещата европейска архитектура за сигурност трябва да стъпва върху вече съществуващите ангажименти, като НАТО ще продължи да бъде основен стълб на колективната отбрана в евроатлантическото пространство.

В документа се посочва още, че е необходимо да бъдат намерени надеждни механизми за управление на рисковете и предотвратяване на бъдеща ескалация на конфликта.

САЩ и европейските им партньори са потвърдили готовността си да поддържат тясна координация през целия преговорен процес и да работят за разширяване на дискусиите с участието на повече европейски партньори.

 
 
 

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