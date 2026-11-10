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ЕС обмисля ответни мерки срещу Иран заради кибератака във Франция

ЕС обмисля ответни мерки срещу Иран заради кибератака във Франция
АР/БТА

Това заяви говорителят на Европейската комисия Ануал ел Ануни

Европейският съюз е готов да предприеме бързи и координирани действия, след като Франция обвини Иран за кибератака, засегнала хладилното оборудване на стотици супермаркети в страната. Това заяви говорителят на Европейската комисия Ануал ел Ануни, цитиран от Франс прес.

„Наясно сме, че Франция приписва тези атаки на Иран. Готови сме след дискусия с държавите от ЕС да излезем с бърз и единен отговор“, посочи той.

Ден по-рано френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в организирането на атаката. Той предупреди, че действията ще имат последствия за Техеран, съобщи Ройтерс.

Междувременно прокуратурата в Париж е поискала издаването на международни заповеди за арест на командира на подразделението „Шахид Каве“, свързано с КГИР и специализирано в настъпателни кибероперации, както и на двамата му заместници.

Кибератаката е извършена на 11 октомври. При нея хакери са получили дистанционен достъп до хладилници и фризери в стотици търговски обекти във Франция и са променили настройките за температурата на уредите.

Във връзка със случая френското Министерство на външните работи е извикало иранския посланик, за да даде обяснения за случилото се.

 
 
 

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