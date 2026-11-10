Трагедия в Хърватия: Лекоатлет почина при мистериозни обстоятелства

Хърватският спорт беше разтърсен от трагичната смърт на бившия лекоатлет Кристиан Йосип Периш. 32-годишният спортист е починал на 21 октомври 2026 г. в психиатричната клиника „Свети Иван“ в Загреб, но обстоятелствата около кончината му предизвикаха сериозно разследване и обществено възмущение.

Няколко седмици след трагедията случаят придоби още по-мрачни измерения. Четирима санитари бяха арестувани по подозрение в тежко убийство. Те са обвинени, че са упражнили неправомерна физическа сила спрямо Периш по време на болнична интервенция. Четиримата са задържани, а разследващите се опитват да установят с точност какво се е случило в последните минути от живота на бившия атлет.

Какво се е случило в болницата?

Периш е отишъл в клиниката, а заради избухване е бил вързан още преди да бъде хоспитализиран. Най-сериозните разкрития дойдоха след прегледа на записите от камерите за видеонаблюдение. Според публикации на „Ютарни лист“ медицинските служители са притискали спортиста към леглото, докато той е бил обездвижен с ремъци. Твърди се, че един от тях е притискал лицето му с възглавница, а други са упражнявали натиск върху врата и тялото му.

Предварителните резултати от аутопсията показват множество кръвонасядания, охлузвания, счупени ребра и гръдна кост, както и оток на белите дробове и мозъка. Точната причина за смъртта обаче все още трябва да бъде установена чрез допълнителни съдебномедицински експертизи

Важно е да се отбележи, че има и различна версия за случилото се. Служители на болницата твърдят пред хърватски медии, че Периш е бил агресивен и се е наложило да бъде физически овладян. Според тях след това му е било дадено успокоително. Всички обстоятелства около действията на медицинския персонал предстои да бъдат изяснени от разследването.