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„Възраждане“ настоява за персонална отговорност след тежките катастрофи на АМ „Тракия“

„Възраждане“ настоява за персонална отговорност след тежките катастрофи на АМ „Тракия“
БТА

Зад всяка смърт стоят почернени фамилии и непрежалима болка, казват от партията

Загубата на човешки животи е най-тежката последица от една трагедия. Това се казва в позиция, разпространена от пресцентърът на „Възраждане“,  в която се подчертава, че зад сухите статистически данни се крият съсипани съдби. От политическата формация допълват, че ако бъдат открити пропуски, трябва да се потърси персонална отговорност.

Повод за реакцията са двата тежки верижни сблъсъка, които се случиха по-рано днес на автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол, предизвикани от гъста мъгла.

В разпространения текст се отбелязва, че зад всяка смърт стоят почернени фамилии и непрежалима болка, като се допълва, че за несвършената работа е необходимо да се понесе съответната отговорност.

От партията изразяват дълбоки съболезнования към близките на жертвите от тежките инциденти на магистралата, като отправят пожелания за бързо оздравяване на ранените и кураж за техните семейства.

В позицията се отправя критика към кабинета и ресорните ведомства, че не бива да реагират едва след като нещастието вече е факт. Според партията хората у нас заслужават сигурни трасета, изправна сигнализация, бързо известяване при опасност и ефективен контрол. От „Възраждане“ настояват да се изясни дали са взети нужните превантивни мерки заради лошото време и дали реакцията на органите е била достатъчно бърза.

„Възраждане“ настоява за пълно и прозрачно разследване, публични отговори за действията на отговорните институции и поемане на персонална отговорност при установени пропуски. Не приемаме загубата на човешки животи да бъде последвана от институционално мълчание, прехвърляне на вина и забравени обещания, заявяват от партията.

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