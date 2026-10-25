Новини
Търси
Подкаст
Политика

Костадин Костадинов: Имаме генерален проблем на държавността

Костадин Костадинов: Имаме генерален проблем на държавността
Снимка: БТА

„Резултатът на балотажа ще зависи и от избиаттелите на Възражане“, допълни лидерът на формацията

На тези избори към „Възраждане“ и към каузата за суверенна и независима България се присъединиха нови избиратели. Това стана ясно от думите на председателя на формацията Костадин Костадинов. Той благодари „на всички българи, които ни подкрепиха“, допълвайки, че „ние показахме в тази кампания, че уважавмае всички и можем да говорим с всички; имаме диалог дори и с тези, които не разсъждават като нас“.

Според Костадинов този, който иска да бъде държавен глава, трябва да може да разговаря с всички българи.

„Считаме, че изборният резултат е закономерен, с оглед на ниската избирателна активност. Искахме да изкараме повече хора до урните. За съжаление, имаме генерален проблем на държавността – българските граждани обясняваха своето дълбоко недоверие към политическия елит, отбелязвайки доверието си към нас“.

Лидерът на „Възраждане“ демонстрира задоволство от получения от формацията резултат. По думите му той е „ в пъти по-голям от този, който имахме на предишните президентски избори и е по-висок от парламентарните избори преди шест месеца“.

Според Костадинов „Възраждане“ е показало, че „сме сред основните политически фактори в страната“.

„Резултатът на балотажа ще зависи и от избиаттелите на Възражане“, допълни лидерът на формацията.

Още по темата

Жълт картон за Радев, червен за Йотова

Жълт картон за Радев, червен за Йотова

„Възраждане“ иска отчет от МВР, МРРБ и АПИ за смъртността по пътищата

„Възраждане“ иска отчет от МВР, МРРБ и АПИ за смъртността по пътищата

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

„Алфа Рисърч“: Йотова води пред Гюров с 1,9% при 100% паралелно преброяване

„Алфа Рисърч“: Йотова води пред Гюров с 1,9% при 100% паралелно преброяване

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

Водещи

Започна преброяването на гласовете след парламентарните избори в Сърбия

Започна преброяването на гласовете след парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 2 минути
Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Зеленски потвърди: Среща с Русия с посредничеството на САЩ се очаква през ноември

Зеленски потвърди: Среща с Русия с посредничеството на САЩ се очаква през ноември

  • Преди 6 минути
Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

  • Преди 8 минути
Мечка е забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт

Мечка е забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция

Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция

  • Преди 33 минути
Изборна комисия в "Красна поляна" чака транспорт за бюлетините, РИК не отговаря на обажданията

Изборна комисия в "Красна поляна" чака транспорт за бюлетините, РИК не отговаря на обажданията

"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

  • Преди 36 минути
Крум Зарков: Не мисля, че Йотова ще разговаря с ГЕРБ

Крум Зарков: Не мисля, че Йотова ще разговаря с ГЕРБ

  • Преди 44 минути
Румяна Бъчварова: Гюров започна да изгражда собствен кръг и това носи резултат

Румяна Бъчварова: Гюров започна да изгражда собствен кръг и това носи резултат

  • Преди 44 минути
Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!

Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!

"Тренд" при 95% паралелно преброяване: Йотова - Вълчев - 36.5%, Гюров - Кандев - с 31%

"Тренд" при 95% паралелно преброяване: Йотова - Вълчев - 36.5%, Гюров - Кандев - с 31%

Ружа Смилова: Имаме променена политическа ситуация

Ружа Смилова: Имаме променена политическа ситуация

  • Преди 56 минути