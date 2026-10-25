Костадин Костадинов: Имаме генерален проблем на държавността

На тези избори към „Възраждане“ и към каузата за суверенна и независима България се присъединиха нови избиратели. Това стана ясно от думите на председателя на формацията Костадин Костадинов. Той благодари „на всички българи, които ни подкрепиха“, допълвайки, че „ние показахме в тази кампания, че уважавмае всички и можем да говорим с всички; имаме диалог дори и с тези, които не разсъждават като нас“.

Според Костадинов този, който иска да бъде държавен глава, трябва да може да разговаря с всички българи.

„Считаме, че изборният резултат е закономерен, с оглед на ниската избирателна активност. Искахме да изкараме повече хора до урните. За съжаление, имаме генерален проблем на държавността – българските граждани обясняваха своето дълбоко недоверие към политическия елит, отбелязвайки доверието си към нас“.

Лидерът на „Възраждане“ демонстрира задоволство от получения от формацията резултат. По думите му той е „ в пъти по-голям от този, който имахме на предишните президентски избори и е по-висок от парламентарните избори преди шест месеца“.

Според Костадинов „Възраждане“ е показало, че „сме сред основните политически фактори в страната“.

„Резултатът на балотажа ще зависи и от избиаттелите на Възражане“, допълни лидерът на формацията.