"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова
Костадин Костадинов и Петър Волгин получават подкрепа от 12.4%
Според данни при 100-процентна извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция „Мяра“, представени по Нова телевизия, резултатите от днешните избори за президент и вицепрезидент са:
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 35%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.9%
Костадин Костадинов и Петър Волгин – 12.4%
Радостин Василев и Красимир Манов – 4.3%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3.5%
Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,8%