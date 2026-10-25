"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

Според данни при 100-процентна извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция „Мяра“, представени по Нова телевизия, резултатите от днешните избори за президент и вицепрезидент са:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 35%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.9%

Костадин Костадинов и Петър Волгин – 12.4%

Радостин Василев и Красимир Манов – 4.3%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3.5%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,8%