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Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София
БТА

Няма много депозирани жалби

Представители на секционни избирателни комисии (СИК) от 23-ти многомандатен избирателен район (МИР) и от 25-и МИР пристигнаха в зала „Арена 8888“ в София, където започна приемът на протоколите на комисиите. 

Очакваме секциите да предават протоколите успешно, без проблеми и сравнително бързо, каза председателят на РИК 23 Даниел Тунчев пред журналисти.

Той коментира, че изборният ден е преминал успешно. По думите му е имало проблеми с осем от машините за гласуване и се е преминало към гласуване с хартиени бюлетини. Това са под 1% от устройствата, които са 816, посочи председателят на района, цитиран от БТА.

Тунчев добави, че няма много депозирани жалби – осем. Взели сме решения и имаме протоколи за всички установени нарушения.

Не сме имали проблеми с членовете на комисиите, каза още той.

По думите му в района е имало ниска избирателна активност – малко над 36%.

Изборният ден приключи нормално във всички секции на района, каза председателят на РИК 25 Георги Ралев. По думите му е имало проблеми само с две машини. Имаме малко сигнали и жалби за разглеждане – само осем, добави той.

Избирателната активност в района е 27,9%, посочи още Георги Ралев.

В „Асикс Арена“ протоколите си ще предават СИК от 24-ти МИР.

В над 1600 секции се гласува на днешните президентски избори в трите избирателни района в София.

В 23-и изборен район имаше 636 секции, от които пет са подвижни и 23 - служебни, в 24-и изборен район избирателните секции бяха 503, като във всички секции, с изключение на една, се гласува с машина, а в 25-и изборен район се гласува в 513 секции, като служебните секции са седем, а подвижните - три.

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