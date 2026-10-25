Вучич призна поражение: „Загубихме тези избори“

„Нямаме краен резултат, много ще бъдат наравно и ще разберете колко много някои лъжеха. Въз основа на извадката е ясно, че ние загубихме изборите, спечели студентската блокадна листа“, заяви Вучич, цитиран от сръбското издание Nedeljnik.

Вучич посочи, че листата на неговата политическа формация „Единна Сърбия“ ще разполага със 105–106 депутатски места. Към момента на изявлението обаче окончателните резултати все още не са били обявени.

Вотът се провежда на фона на продължително политическо напрежение в Сърбия и протестни действия, в които студентите играят водеща роля. Представянето на студентската листа се очертава като ключов фактор за политическото развитие на страната.

Предстои официалните резултати да покажат окончателното разпределение на местата в парламента и какъв ще бъде следващият ход на управляващите.