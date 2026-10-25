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Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС
БТА

Кандидатите за членове на ВСС са 25

Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите обяви Пламен Петков, прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура за новите представителите на държавното обвинение в новия състав на ВСС.

От комисията посочиха, че тъй като няма нито един от 25-е кандидати, който да е събрал повече от половината действителни гласове, според Закона за съдебната власт за избрани се считат четирмата с най-много гласове.

Кандидатите за членове на ВСС са 25, а право на глас имат 1567 прокурори. Активността в събота беше висока и гласуваха 1363 магистрати.

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