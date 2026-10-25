Нормално протича предаването на протоколите на СИК в зала „Арена 8888“

Представители на секционни избирателни комисии от 23-ти многомандатен избирателен район и от 25-и МИР пристигнаха в зала „Арена 8888“ в София, където започна приемът на протоколите на комисиите.

"Очакваме секциите да предават протоколите успешно, без проблеми и сравнително бързо", каза председателят на РИК 23 Даниел Тунчев.

Той коментира, че изборният ден е преминал успешно. По думите му е имало проблеми с осем от машините за гласуване и се е преминало към гласуване с хартиени бюлетини. Това са под 1% от устройствата, които са 816, посочи председателят на района.

Тунчев добави, че няма много депозирани жалби – осем.

"Взели сме решения и имаме протоколи за всички установени нарушения. Не сме имали проблеми с членовете на комисиите".

По думите му в района е имало ниска избирателна активност – малко над 36%.

"Изборният ден приключи нормално във всички секции на района", каза председателят на РИК 25 Георги Ралев. По думите му е имало проблеми само с две машини. .

Избирателната активност в района е 27,9%, посочи още Георги Ралев.

В „Асикс Арена“ протоколите си ще предават СИК от 24-ти МИР.

В над 1600 секции се гласува на днешните президентски избори в трите избирателни района в София.

В 23-и изборен район имаше 636 секции, от които пет са подвижни и 23 - служебни, в 24-и изборен район избирателните секции бяха 503, като във всички секции, с изключение на една, се гласува с машина, а в 25-и изборен район се гласува в 513 секции, като служебните секции са седем, а подвижните - три.