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Хутите атакуваха с ракети и дронове летище и военни бази на Саудитска Арабия

Хутите атакуваха с ракети и дронове летище и военни бази на Саудитска Арабия
АП/БТА

Това твърдят от бунтовническата групировка

Йеменските бунтовници хути, подкрепяни от Иран, обявиха изпълнението на три военни операции в Саудитска Арабия. Според тяхното изявление, направено в социалната мрежа Х от говорителя Яхия Сария, атаките са поразили летището в Рияд, което е подновило работата си по-рано същия ден. 

Освен столичното летище, мишени на нападенията са били военноморска база в Джазан и военновъздушна база в Хамис Мушайт, разположени в южните части на кралството. В офанзивата са използвани десетки балистични ракети и дронове, като отговорните фактори сред бунтовниците твърдят, че целите са били успешно постигнати. 

От своя страна, официалните власти в Саудитска Арабия съобщиха малко преди това, че противовъздушната им отбрана е успяла да прехване изстреляните ракети и безпилотни апарати, предава агенция Франс прес. 

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