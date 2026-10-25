Хутите атакуваха с ракети и дронове летище и военни бази на Саудитска Арабия

Йеменските бунтовници хути, подкрепяни от Иран, обявиха изпълнението на три военни операции в Саудитска Арабия. Според тяхното изявление, направено в социалната мрежа Х от говорителя Яхия Сария, атаките са поразили летището в Рияд, което е подновило работата си по-рано същия ден.

Освен столичното летище, мишени на нападенията са били военноморска база в Джазан и военновъздушна база в Хамис Мушайт, разположени в южните части на кралството. В офанзивата са използвани десетки балистични ракети и дронове, като отговорните фактори сред бунтовниците твърдят, че целите са били успешно постигнати.

От своя страна, официалните власти в Саудитска Арабия съобщиха малко преди това, че противовъздушната им отбрана е успяла да прехване изстреляните ракети и безпилотни апарати, предава агенция Франс прес.