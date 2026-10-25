Зеленски потвърди: Среща с Русия с посредничеството на САЩ се очаква през ноември

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през ноември може да се проведе нова среща между представители на Киев и Москва с посредничеството на САЩ. Целта е да бъдат възобновени мирните преговори, които са в застой от началото на годината, предаде Франс прес.

„Готови сме да разговаряме. Ако става дума за териториалния въпрос, той трябва да бъде обсъждан на равнище лидери. Останалите въпроси са в компетенциите на техническите работни групи. Следователно всичко това може да бъде обсъдено през ноември“, заяви Зеленски в интервю за украинската национална телевизия.

С изявлението си украинският президент потвърди възможността за нов кръг от преговори между Украйна и Русия с участието на САЩ като посредник. Очаква се разговорите да дадат нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.