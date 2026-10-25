Студентската листа спечели изборите в Сърбия с 51,47%, Вучич получава 40,42%
Това обяви тази вечер програмният директор на Центъра за изследвания, прозрачност и отчетност (ЦРТА) Раша Неделков
Студентската листа печели парламентарните избори в Сърбия с 51,47% от гласовете, обяви тази вечер програмният директор на Центъра за изследвания, прозрачност и отчетност (ЦРТА) Раша Неделков.
Листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ получава 40,42% от гласовете.
По думите на Неделков нито една друга избирателна листа не е преминала изборния праг, с изключение на формациите, представляващи малцинствата.
Той съобщи още, че невалидните бюлетини са 1,55%.
Неделков заяви, че гражданите имат право да празнуват резултатите, но призова тържествата да преминат достойно.
„Нямаме краен резултат, много ще бъдат наравно и ще разберете колко много някои лъжеха. Въз основа на извадката е ясно, че ние загубихме изборите, спечели студентската блокадна листа“, заяви Вучич, цитиран от сръбското издание Nedeljnik.
Вучич посочи, че листата на неговата политическа формация „Единна Сърбия“ ще разполага със 105–106 депутатски места. Към момента на изявлението обаче окончателните резултати все още не са били обявени.