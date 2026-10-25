Студентската листа спечели изборите в Сърбия с 51,47%, Вучич получава 40,42%

Студентската листа печели парламентарните избори в Сърбия с 51,47% от гласовете, обяви тази вечер програмният директор на Центъра за изследвания, прозрачност и отчетност (ЦРТА) Раша Неделков.

Листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ получава 40,42% от гласовете.

По думите на Неделков нито една друга избирателна листа не е преминала изборния праг, с изключение на формациите, представляващи малцинствата.

Той съобщи още, че невалидните бюлетини са 1,55%.

Неделков заяви, че гражданите имат право да празнуват резултатите, но призова тържествата да преминат достойно.