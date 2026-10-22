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Белград се изпълни със стотици хиляди студентски привърженици: Вучич е изправен пред най-тежкия си изборен тест

Белград се изпълни със стотици хиляди студентски привърженици: Вучич е изправен пред най-тежкия си изборен тест

Митингът на „Славия“ даде финален заряд на кампанията преди вота в неделя. Единственото октомврийско проучване поставя студентската листа начело с 44,5% срещу 42,7% за коалицията на Вучич.

Стотици хиляди привърженици според Асошиейтед прес се събраха в Белград в подкрепа на студентската листа, три дни преди парламентарните избори в Сърбия. Последното социологическо проучване показва оспорвана надпревара с управляващата коалиция на Александър Вучич.

Площад „Славия“ и улиците около него се изпълниха с хора за заключителния предизборен митинг на листата „Студентска листа – Студентите печелят“. Събитието под наслов „Победата зове“ се проведе в четвъртък, 22 октомври, три дни преди предсрочните парламентарни избори. Асошиейтед прес описа събралото се множество като стотици хиляди души, като отбеляза, че хора са изпълнили и няколко околни улици. Това е оценка на агенцията, а не официално преброяване на участниците. 

Митингът беше кулминацията на кампания, в която студенти и техни поддръжници пристигнаха в столицата с шествия от различни части на страната. Няколко колони, тръгнали от градове като Нови Сад, Шабац, Валево, Горни Милановац и Зайчар, се събраха в Белград в навечерието на събитието. Така организаторите превърнаха финала на кампанията и в демонстрация на подкрепа извън самия площад. 

Движението набра сила след трагедията на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато срутването на козирка отне живота на 16 души. Последвалите протести поставиха въпроси за отговорността, корупцията и работата на институциите. Сега студентското движение участва в изборите със собствена листа, наречена „Студентите печелят“, и се изправя срещу коалицията около Сръбската прогресивна партия, която дълго време доминира в сръбската политика. 

Вучич и неговата коалиция проведоха заключителна проява отделно от студентския митинг. Асошиейтед прес съобщи, че на събитието им в спортна зала са присъствали няколко хиляди души. Вучич заяви увереност в победа, но в интервю определи надпреварата като трудна и несигурна. Паралелните митинги подчертаха политическото противопоставяне в страната в последните часове преди началото на изборното мълчание. 

Проучване на института „Нова сръбска политическа мисъл“ (NSPM), публикувано на 20 октомври, дава 44,5% подкрепа за студентската листа срещу 42,7% за листата на Вучич сред избирателите с определено предпочитание. Изследването е проведено по телефона от 25 септември до 5 октомври сред 1050 души в Сърбия, без Косово. Резултатът е близък и отразява нагласите в периода на проучването; самият NSPM уточнява, че представя изследване на общественото мнение, а не прогноза за изборния резултат. Ройтерс съобщи, че това е единственото проучване, публикувано през октомври преди вота, което показва такава преднина на студентската листа. 

Изборите на 25 октомври ще покажат дали протестната подкрепа може да се превърне в гласове и парламентарно представителство. Затова митингът на „Славия“ е важен знак за мобилизацията на движението, но сам по себе си не предрешава резултата. Надпреварата остава оспорвана, а след затварянето на секциите ще има значение и доверието в начина, по който протича изборният процес. Международните медии съобщават за тревоги около честността на кампанията и изборите, но окончателната оценка ще зависи от наблюденията и проверените данни. 

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