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Вучич изключи „френски сценарий“ с безредици след изборите в Сърбия

Вучич изключи „френски сценарий“ с безредици след изборите в Сърбия
АП/БТА

Протестиращите не са по-силни от държавата, каза бившият президент

Бившият сръбски президент Александър Вучич се зарече в интервю пред частния телевизионен канал „Информер“, че Сърбия няма да допусне „френски сценарий“ с безредици и палежи след предстоящите на 25 октомври предсрочни парламентарни избори.

По отношение на евентуални демонстрации Вучич коментира, че „те (протестиращите) не са по-силни (от държавата), дори когато излязат на улицата. Тук има органи за опазване на реда“. Той допълни още, че „няма да видите френския сценарий в Сърбия“.

Това изявление идва само седмица след като бившият държавен глава за първи път предупреди, че всякакви улични ексцесии след вота ще бъдат своевременно потушени, подчертавайки, че отдавна изобщо не изпитва страх от подобни прояви.

Предсрочният вот за Народна скупщина бе свикан от самия Вучич, който на 27 септември предсрочно прекрати своя втори и последен по Конституция президентски мандат — повече от седем месеца преди неговия край. Той се включи в кампанията като лидер на листата на Сръбската прогресивна партия (СПП), на която е и основател.

Изборите се провеждат на фона на продължаващи близо две години студентски протести.

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