Вучич лично натискал за спорния „Тръмп тауър“ върху исторически комплекс в Белград

Александър Вучич лично се е намесил в опита защитеният комплекс на бившия югославски Генерален щаб в Белград да бъде освободен за строителството на хотел и жилищна кула с марката „Тръмп“. Това твърди разследване на британския вестник „Гардиън“, което се позовава на изтекли документи, свидетелски показания и разговори с хора, запознати със случая.

Проектът, оценяван на около 500 милиона долара, е предвиждал историческият терен в центъра на сръбската столица да бъде предоставен на компанията на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Според изтеклото споразумение сръбската държава е предложила безвъзмездно право за използване на имота за срок от 99 години.

Планът предизвика масови протести, оставки и наказателно разследване. Сръбски министър и други високопоставени длъжностни лица вече са обвинени в злоупотреба със служебно положение. Новите разкрития обаче поставят въпроса дали политическата отговорност не води до самия връх на властта.

Срещата, която липсва от обвинителния акт

На 6 февруари 2024 г. тогавашната директорка на сръбския Институт за защита на паметниците на културата Дубравка Джуканович е извикана на среща в президентството.

Темата е бъдещето на комплекса на Генералния щаб. Сградите, проектирани от известния архитект Никола Добрович, са смятани за едни от най-значимите произведения на следвоенната югославска архитектура. Те са повредени при бомбардировките на НАТО над Белград през 1999 г., но запазват статута си на защитено културно наследство.

Според двама души, запознати със срещата, Вучич е настоял Джуканович да предприеме действия за премахването на този статут. В разговора било посочено, че чуждестранен инвеститор проявява интерес към терена.

Директорката не е имала законово право еднолично да заличи защитата. За подобно решение е било необходимо експертно становище, което аргументира защо комплексът вече не заслужава статут на културна ценност.

По данни на „Гардиън“ тонът на Вучич бил остър, а посланието към представителите на културното наследство – ясно: да изпълнят искането или да подадат оставка.

Тази среща не е описана в обвинителния акт по случая, въпреки че прокуратурата признава, че разполага с доказателства за нейното провеждане. Именно това поражда съмнения дали разследващите са спестили ключова част от веригата на политическите решения.

Безплатен терен за 99 години

Месец след срещата изтича споразумение между сръбското правителство и компанията на Къшнър. От документа става ясно, че държавата е предложила 99-годишно безвъзмездно ползване на терена.

На 13 май 2024 г. е подписан договор, с който сръбската страна се ангажира да премахне защитения статут на комплекса по начин, удовлетворяващ компанията на американския инвеститор.

Така правителството поема задължение за резултат, чието постигане зависи от експертни органи, които по закон би трябвало да действат независимо.

Седмица след подписването на договора Дубравка Джуканович и ръководителката на белградската служба за културно наследство Оливера Вучкович са извикани на нова среща. Този път разговорът е воден от финансовия министър Синиша Мали, смятан за един от най-близките сътрудници на Вучич.

Според свидетелските показания, обобщени в обвинителния акт, Мали ги попитал дали ще започнат процедура по премахване на защитата. Двете отказали, защото според тях законовите условия не били изпълнени.

След отказа им било предложено да напуснат постовете си. И двете подават оставки.

В писмото си Джуканович предупреждава, че планираната намеса ще унищожи архитектурните и културните качества на комплекса и ще нанесе трайна вреда върху историческата памет.

Фалшифицирано експертно становище

След оставката на Джуканович начело на института е назначен Горан Васич.

През ноември 2024 г., десет дни след победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ, сръбското правителство обявява, че комплексът вече няма статут на защитена културна ценност.

По-късно сръбската прокуратура стига до заключението, че подкрепящото решението експертно становище е било фалшифицирано. Васич е арестуван, а разследването постепенно обхваща и други представители на властта.

През декември 2025 г. министърът на културата Никола Селакович е обвинен в злоупотреба със служебно положение за предполагаемото си участие в процедурата. Това е първият случай, при който действащ сръбски министър е изправен пред подобно обвинение.

При евентуална присъда Селакович може да получи до три години затвор. Той отрича да е извършил нарушение и твърди, че е възприемал проекта като възможност за инвестиции и развитие.

Вучич и финансовият министър Синиша Мали също отричат неправомерни действия. Срещу тях няма повдигнати обвинения.

Къшнър се оттегля, Вучич заплашва с възмездие

След повдигането на обвиненията компанията на Джаред Къшнър обявява, че към онзи момент няма да продължи с проекта.

Вучич реагира остро. Той определя действията на прокуратурата като политически мотивирани и заявява, че Сърбия е загубила изключително важна инвестиция. Сръбският лидер обещава да потърси отговорност от хората, които според него са провалили сделката.

Неговите съюзници впоследствие атакуват служителите, отказали да премахнат защитата на комплекса. Сръбски организации на специалисти по културно наследство определят част от тези действия като опит за дискредитиране на бъдещи свидетели по наказателното дело.

Самият Вучич не е отговорил на въпросите на „Гардиън“ за срещата през февруари 2024 г. и за ролята си в проекта.

Проект с марката „Тръмп“

Първоначално инвестиционният план е свързан с фонда на Джаред Къшнър. След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом обаче е обявено, че хотелът и кулата в Белград ще носят марката „Тръмп“.

Компанията на Къшнър е планирала луксозен хотел, жилища и търговски площи. Част от историческия комплекс е трябвало да бъде запазена като мемориал за жертвите на въздушните удари на НАТО през 1999 г.

Проектът поставя в една сделка сръбската държава, близък роднина и международен пратеник на американския президент и бизнеса на семейство Тръмп. Това поражда въпроси дали икономическите отношения не са били използвани за изграждане на политическа близост с Вашингтон.

За Вучич подобна връзка би могла да има стратегическа стойност. Сърбия разчита на американското влияние по въпроси като Косово, международното си положение и отношенията с Европейския съюз.

Семейство Тръмп и сръбската власт

Вучич е приемал в Белград както Джаред Къшнър, така и Доналд Тръмп-младши. Сръбският лидер представя срещите като част от развитието на икономическите и политическите отношения между Сърбия и САЩ.

Посещението на Тръмп-младши съвпада с период на масови протести срещу сръбската власт след трагедията на железопътната гара в Нови Сад. Срутването на козирката през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, предизвика най-сериозното обществено недоволство срещу управлението на Вучич от години.

По време на свое участие в подкаста на Тръмп-младши Вучич получава публична подкрепа, а действията на протестиращите са представени като политическо използване на трагедията.

Паралелно с това протестното движение насочва вниманието си и към проекта за „Тръмп тауър“. За част от сръбското общество сделката се превръща в символ на начина, по който властта се разпорежда с държавната собственост и националната памет.

Какво отговориха Тръмп и Къшнър

Представител на Trump Organization заявява, че компанията не е участвала в преговори за придобиване на терена и не е била ангажирана с процедурите по промяна на неговия статут.

От екипа на Къшнър категорично отхвърлят твърденията за политическа сделка. Според тях проектът е бил частна инвестиционна възможност, която е трябвало да преобрази място, свързано с болезнен период от сръбската история, да създаде работни места и да донесе икономически ползи.

Къшнър отрича да е участвал във вътрешните процедури на сръбското правителство за премахването на защитения статут.

„Гардиън“ не твърди, че представители на семейство Тръмп са нареждали или организирали предполагаемите нарушения в Белград. Разследването насочва вниманието към действията на сръбските власти и към натиска, който според свидетелства е упражнен върху независими експерти.

Прокуратурата проверява и други лица

Сръбската прокуратура за организираната престъпност потвърждава пред британското издание, че разполага с материали за срещата на Вучич с представители на институциите за културно наследство.

Разследващите съобщават още, че продължава предварителна проверка за евентуална наказателна отговорност и на други лица извън вече обвинените.

Въпреки това Вучич не фигурира в настоящия обвинителен акт. Не е посочен и Синиша Мали, въпреки свидетелствата за срещата, на която двете служителки са били притиснати да започнат процедурата или да подадат оставки.

Към случая се добавя и още един спорен детайл. В един от последните си актове като президент Вучич издава 49 помилвания. Самоличността на част от помилваните не е оповестена и няма публична информация дали сред тях има лица, свързани с делото за Генералния щаб.

Предстоящите съдебни заседания могат да извадят нови подробности за начина, по който е подготвяна сделката. Разглеждането на ключови свидетелски показания обаче се очаква след парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври.

Казусът вече надхвърля спора за една сграда. Той поставя въпроса дали културното наследство на Сърбия е било третирано като държавна собственост за политическо договаряне и дали длъжностни лица са били притискани да заобиколят закона, за да обслужат интересите на влиятелен чуждестранен инвеститор.

Ако свидетелствата и документите, представени от „Гардиън“, бъдат потвърдени в съда, скандалът няма да остане история за един провален небостъргач. Той ще се превърне в разследване за начина, по който власт, държавна собственост и международно политическо влияние са били събрани в една сделка в сърцето на Белград.