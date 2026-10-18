Евродепутат: Брюксел преразглежда отношението си към Вучич, а Сърбия се отдалечава от ЕС

Европейската комисия е проявявала значителна търпимост към действията на сръбския президент Александър Вучич през последните години, но политическият климат се е променил след погребението на осъдения за военни престъпления бивш командир на босненската сръбска армия Ратко Младич. Това е довело до преосмисляне на позицията на Брюксел към сръбския лидер, заяви докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула в интервю за H1 Croatia снощи.

По думите на хърватския евродепутат "дори Вучич не вярва, че такава Сърбия може да стане член на ЕС или да напредне по този път".

Пицула коментира и нападките на Вучич срещу хърватските медии. Според него сръбският президент използва темата в рамките на предизборната си кампания, "защото се бори за оцеляване". Евродепутатът подчерта, че и за Сърбия, и за Хърватия е важно Сърбия да се развива като по-демократична и стабилна държава.

"Това е реториката, която Вучич използва от дълго време, както и всички негови сътрудници, а впечатлението за заплаха се подсилва от медиите под негов пряк контрол. Вучич показва повишена нервност, защото се страхува от това, което може да му се случи в Сърбия, а не толкова от подкрепата на политическите му опоненти от чужбина", каза Пицула.

Според него Вучич е изправен пред сериозна политическа несигурност. В предишни години сръбският лидер многократно е настоявал за предсрочни избори и ги е печелил, възползвайки се от слабостта на опозицията. Сега обаче обстановката е различна, смята евродепутатът.

Това според Пицула обяснява засилването на конфронтационната реторика и мобилизацията на привържениците на Вучич. Той смята също, че нападките срещу него и други представители на европейските институции показват действителното отношение на сръбския президент към ЕС, "към който той се стреми само декларативно".

"Това са избори за Вучич, независимо дали е или не. Той е наясно, че е изправен пред политическа формация, която има изключителна подкрепа от електората, и това, което се опитва да направи, е един вид делегитимиране на политическите опоненти и критици, свързвайки ги с обичайните „врагове на Сърбия“ от неговата политическа митомания, които обикновено са албанци и хървати", каза Пицула.

Според евродепутата атаките срещу политическите опоненти и представителите на ЕС са част от стратегията на Вучич да укрепи позициите си в условията на нарастваща вътрешнополитическа несигурност.