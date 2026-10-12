Сърбия инвестира 140 млн. евро във вятърен парк, който ще захранва 40 000 домакинства

Вятърният парк „Пупин“ край Ковачица, в Сърбия, ще бъде официално открит на 15 октомври. Очаква се съоръжението да произвежда до 220 гигаватчаса електроенергия годишно – количество, достатъчно за потреблението на над 40 000 домакинства.

Инвестицията възлиза на 140 млн. евро и е реализирана от израелската компания Enlight Renewable Energy в партньорство със сръбската New Energy Solutions. Церемонията е насрочена за 13:00 часа, като се очаква да присъстват представители на Министерството на минното дело и енергетиката на Сърбия, местните власти, дипломатическия корпус и организациите, участвали в осъществяването на проекта.

Съоръжението е разположено в югозападната част на Банат, на територията на община Ковачица, между населените места Ковачица, Падина и Дебеляца.

Проектът включва изграждането на до 16 вятърни турбини с мощност до 5,9 мегавата всяка. Общият инсталиран капацитет на парка ще достига 94,4 мегавата.

Наред с турбините е предвидено изграждането на необходимата инфраструктура, включително пътища за достъп и кабелна мрежа. Проектът обхваща и реконструкция на приблизително 20 километра полски пътища.

Свързването към електропреносната мрежа ще бъде осъществено чрез съществуващата подстанция на вятърния парк „Ковачица“.