Близо 1000 снегопочистващи машини на пътноподдържащите фирми успяха поетапно да възстановят трафика по ключовите артерии от републиканската пътна мрежа, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Както „Таралеж“ вече информира по-рано, автомагистрала „Тракия“ е изцяло отворена и почистена до асфалт, а по автомагистрала „Хемус“ отново преминават тежкотоварните камиони над 12 тона в участъка между София и Ботевград. По-голямата част от първокласните направления в страната също са отворени и проходими при зимни условия.

В сила обаче остават забраните за тежкотоварни автомобили над 12 тона през проходите „Троянски“, „Рожен“, „Печинско“, „Превала“, „Предела“ и „Котленски“. Ограничения за тирове действат и по отделни трасета в Североизточна България, където снегопочистването продължава с пълна сила – сред тях са път I-2 (Е-85) Русе – Писанец, път II-29 Варна – Добрич и път II-23 Русе – Кубрат.

От пътната агенция апелират шофьорите да тръгват на път единствено при крайна необходимост, особено в областите с продължаващи снеговалежи и въведени рестрикции. При наложително пътуване водачите трябва да бъдат подготвени за зимни условия, да шофират със съобразена скорост и повишено внимание, да спазват дистанция и да избягват рискови изпреварвания, като стриктно следват знаците и разпорежданията на контролните органи.

От АПИ подчертават, че обстановката към 29 ноември остава динамична в редица райони на страната и ограниченията се променят или отменят в движение според времето и напредъка на снегорините. Гражданите и превозвачите могат да следят актуалната ситуация денонощно на сайта www.traffic.api.bg или на телефон 0700 130 20.