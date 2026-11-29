Швеция има нов шампион. Сириус от град Упсала спечели първата титла в елита в 119-годишната история на клуба, след като триумфира в драматичния последен кръг на първенството. Тимът победи Гьотеборг с 1:0 като гост и се възползва от загубата на Хамарби със същия резултат при визитата на Вестерос.

Така Сириус завърши сезона в Алсвенскан с 64 точки - три повече от Хамарби, който остана на второто място. Двубоят с Гьотеборг изглеждаше, че ще завърши без голове, но в 87-ата минута резервата Залан Ванча се превърна в героя за гостите. Той се ориентира най-бързо след удар на Маркус Линдберг, отскочил от напречната греда, и с глава изпрати топката във вратата.

Попадението се оказа решаващо за титлата. По същото време Хамарби загуби с 0:1 във Вестерос след гол на Аксел Таонса в 21-вата минута. Столичният тим не успя да намери път към изравняването и пропусна възможността да спечели шампионската корона.

От 14 точки аванс до драматичен финал

Историята на Сириус през сезона е особено впечатляваща. Отборът имаше аванс от 14 точки на върха в средата на кампанията и дълго време изглеждаше сигурен претендент за титлата.

Продажбата на голмайстора Роби Юре на Севиля през август обаче се отрази на представянето на тима. Сириус изпадна в сериозна дупка, а Хамарби навакса огромното изоставане и дори излезе на върха в класирането три кръга преди края.

Преди последния кръг двата отбора бяха с равен брой точки, но Хамарби имаше значително по-добра голова разлика. Това означаваше, че победа практически щеше да гарантира титлата на столичани. Вместо това обаче те загубиха, а Сириус се възползва от шанса си.

Втора поредна изненадваща титла в Швеция

Триумфът на Сириус е още една забележителна история в шведския футбол. През миналия сезон титлата спечели Мялби - клуб от малко рибарско селище с население около 800 души. Сега Сириус също стигна до първия си шампионски трофей в елита. За клуба това е исторически успех, който ще остане в паметта на привържениците му.