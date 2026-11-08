Бока Хуниорс е новият шампион на Аржентина (СНИМКИ)

Бока Хуниорс стана шампион на Аржентина по възможно най-драматичния начин. Грандът от Буенос Айрес победи Дефенса и Хустисия с 1:0 на „Ла Бомбонера“ и спечели титлата Шампион на лигата за 2026 година, след като завърши на първо място в общото годишно класиране. Големият герой беше еквадорският нападател Енер Валенсия, който отбеляза победния гол в петата минута на добавеното време.

Бивш играч на Берое преминава в Бока Хуниорс

Преди последния кръг Бока държеше съдбата си в собствените ръце, но преследвачите Росарио Сентрал и Архентинос Хуниорс също имаха шансове за първото място. Победата гарантираше титлата на „синьо-жълтите“, които завършиха с една точка пред Росарио след 32 мача.

Последното отличие на Бока беше Суперкупата на Аржентина от 1 март 2023 година след победа с 3:0 над Патронато. Новата титла е под №36 в историята на клуба, с две по-малко от кръвния враг Ривър Плейт. Това е и първият шампионски трофей за Бока при управлението на президента Хуан Роман Рикелме. Успехът носи и директно класиране за груповата фаза на Копа Либертадорес през 2027 година.

Росарио Сентрал, без контузения Анхел Ди Мария, изпълни своята задача, побеждавайки Естудиантес (Рио Куарто) с 2:0 пред собствена публика. След последния съдийски сигнал футболистите и привържениците на домакините започнаха да празнуват титлата, но в края преживяха истинска драма.

Тук може да видите драматичната развръзка на „Ла Бомбонера".