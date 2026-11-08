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Меси спечели „Златната обувка" в МЛС и отново влезе в историята

Меси спечели „Златната обувка" в МЛС и отново влезе в историята
БТА

Аржентинецът е първият, който го прави в два поредни сезона

Лионел Меси спечели „Златната обувка“ на Мейджър Лийг Сокър (МЛС) на САЩ и Канада за 2026 година, след като завърши редовния сезон с впечатляващите 26 попадения на 39-годишна възраст. Звездата на Интер Маями стана първият футболист, който грабва престижния голмайсторски приз в две поредни години.

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Меси изпревари нападателя на Далас Петър Муса (22 гола) и Брайън Уайт (20 гола) от Ванкувър Уайткапс. Освен това, аржентинецът се нареди сред едва шестимата играчи в историята на лигата, печелили отличието повече от веднъж. Междувременно Интер Маями завърши 3:3 в домакинството си на Шарлът от 34-ия кръг на МЛС. Меси игра през цялата среща, но не успя да се разпише

Лео се превърна и в едва шестия футболист, печелил реализаторския приз повече от веднъж. Останалите са американците Предраг Радосавлевич - Преки (1997, 2003), Тейлър Туелман (2002, 2005), Джеф Кънингам (2006, 2009), Крис Вондоловски (2010, 2012) и англичанинът Брадли Райт-Филипс (2014, 2016).

В четвъртата си кампания в МЛС световният шампион от 2022 г. вкара своите 26 попадения в 31 изиграни срещи, от които 29 като титуляр. Меси оглави или беше в челото на редица класации по ключови показатели в нападение - първи по среден брой голове на мач (0,87), първи по общ брой голови участия (43), поделено първо място по срещи с повече от един отбелязан гол (6) и втори по попадения на 90 минути (0,91).

От всички 26 шампионатни гола на аржентинеца само един беше реализиран от дузпа. Неговите 25 гола от игра представляват второто най-добро постижение за един сезон в историята на първенството, отстъпвайки единствено на... собствения му рекорд от 28 попадения през 2025 г.

 

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